América golea 3-0 a Santos con sólida exhibición de Rodolfo Cota en el Apertura de la Liga MX

La cuenta se abrió apenas a los dos minutos, cuando Henry Martín conectó un cabezazo implacable tras un servicio quirúrgico de Dagoberto Espinoza desde el sector derecho.

En el complemento, el uruguayo Brian Rodríguez necesitó únicamente unos segundos en la cancha para ampliar con una brillante definición a los 74. Alejandro Cárdenas selló la goleada con un remate abajo a los 90.

Tras el golpe inicial, los Guerreros buscaron la reacción y generaron hasta cuatro oportunidades nítidas antes del descanso. Sin embargo, los intentos de Eduardo Aguirre, Francisco Villalba y Ezequiel Bullaude se estrellaron contra el muro impuesto por Cota.

Con este resultado, las Águilas buscan marcharse al receso por la Leagues Cup como líderes con siete unidades, compartiendo la cima con los Xolos de Tijuana. Ambos podrían ceder la punta si más tarde el Necaxa vence al Toluca.

En contraste, Santos Laguna llega al certamen binacional sumido en una profunda crisis tras hilvanar tres descalabros. El conjunto de la Comarca comparte el sótano de la clasificación con los Bravos de Juárez, ambos sin puntos.

El tanto de Henry Martín puso fin a una sequía liguera de 14 meses. La última vez que el ariete yucateco había marcado con el plumaje azulcrema en un juego de liga fue el 7 de febrero de 2025 ante Puebla.

Con esta diana, el capitán americanista amplía su legado en Coapa al alcanzar los 118 goles y 58 asistencias en su trayectoria con el club.

A sus 39 años, Cota exhibió reflejos felinos al minuto 21 con la primera de sus intervenciones clave, negándole el gol a un Aguirre, que se convirtió en su principal víctima durante la tarde.

Cerca del final de la primera mitad, el portero voló a mano cambiada para desviar un cañonazo de Villalba a media altura y, poco después, achicó con valentía ante un remate cruzado de Bullaude para colgar el cero en su portería.

Brian Rodríguez hizo un debut triunfal en el torneo tras su paso por la Copa del Mundo. En su primera intervención tras entrar de cambio, el charrúa eludió a dos defensas con un quiebre magistral y definió de zurda para firmar el segundo de la tarde.

Cárdenas celebró su primer tanto en la primera división con un disparo rasante que no pudo atajar el arquero mundialista Carlos Acevedo.

Cota tuvo una última intervención salvadora en los segundos finales cuando le negó a Lucas Di Yorio el gol con una nueva atajada.

El telón de la tercera fecha bajará esta tarde con el duelo entre Toluca y Necaxa.

Bravos cesa a Pedro Caixinha

El ciclo de Pedro Caixinha en la frontera ha llegado a su fin. A través de un comunicado, el FC Juárez anunció la destitución del estratega portugués tras la estrepitosa goleada de 5-1 sufrida ante Pumas, resultado que dejó al equipo con tres derrotas en fila.

Salvador Valero, timonel del equipo Sub 21, tomará las riendas de forma interina para dirigir a los Bravos en la Leagues Cup.

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FUENTE: AP