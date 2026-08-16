Amador y Sullivan conectan jonrones de 3 carreras y Rockies vencen 13-7 a Gigantes

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Adael Amador, de los Rockies de Colorado, (derecha), celebra tras conectar un jonrón de tres carreras con el que también anotó Brett Sullivan (izquierda) y Jordan Beck, durante la segunda entrada del juego de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, domingo 16 de agosto de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Amador conectó una recta al primer lanzamiento y sumergió la pelota en la McCovey Cove en la segunda entrada para que Colorado tomara una ventaja de 4-1. Fue el primer jonrón de la temporada para el pelotero de 23 años.

El también dominicano Rafael Devers, de San Francisco, disparó un batazo de tres carreras —su 25to jonrón de la temporada— en la segunda.

Zac Veen se embasó en jugada de selección y avanzó a segunda cuando Jordan Beck recibió base por bolas antes de que JT Brubaker reemplazara a Sam Hentges con dos outs en la sexta.

Veen anotó con un lanzamiento descontrolado para poner el juego 7-7; Amador y Jake McCarthy recibieron boletos para llenar las bases, y Beck anotó cuando Cole Carrigg fue golpeado por un lanzamiento.

Mickey Moniak siguió con un sencillo de dos carreras que puso el duelo 10-7.

Hentges (1-5) permitió dos carreras en 1 1/3 entradas y fue el derrotado. El jonrón de Sullivan por la línea del jardín derecho coronó la anotación en la séptima.

El abridor de los Rockies, Gabriel Hughes, permitió ocho hits y siete carreras en cuatro entradas. Turner Hill, de San Francisco, impulsó una carrera con un sencillo en la tercera entrada para su primer hit en las Grandes Ligas. El abridor de San Francisco, Blade Tidwell, otorgó cinco bases por bolas y permitió tres hits y seis carreras en 4 1/3 innings. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP