Alyssa Milano, Selma Blair, Ashton Kutcher y más recuerdan al fallecido Eric Dane

Amigos y compañeros de reparto en todo Hollywood están de luto por Eric Dane, el actor conocido por su icónico papel como el Dr. Mark Sloan, alias McSteamy, en “Grey’s Anatomy” de ABC. Dane, quien anunció su diagnóstico de ELA hace menos de un año, murió el jueves a los 53 años.

ARCHIVO - El actor Eric Dane llega a la 12ª fiesta anual Hombres del Año de GQ en el hotel Chateau Marmont, en Los Ángeles, el 5 de diciembre de 2007. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)
Ashton Kutcher

“La liga de fantasy football de fanáticos de la tira Franklin extrañará al Sr. Eric Dane. Sabemos que estarás mirando desde la cabina. Te extrañamos, amigo. Sigamos luchando para resolver la ELA.” — el actor y coprotagonista de “Valentine’s Day”, en X.

Nina Dobrev

“Era cálido, generoso, estaba preparado y era tan apasionado por lo que hacía. Lideraba con amabilidad e hizo que todos en nuestro set se sintieran vistos. … Que su memoria inspire más investigación, conciencia y avances hacia una cura.” — la actriz y coprotagonista de “Redeeming Love”, en Instagram.

Kim Raver

“Eric era una luz. Podías ver cómo brillaba sin esfuerzo en el set de ‘Grey’s’, así como cuando estaba con Rebecca y las niñas. Durante la filmación le aparecía ese destello en los ojos y, con una mirada traviesa, soltaba con una sincronía cómica perfecta una diálogo que te dejaba en el suelo. ¡Se te va a extrañar!” — la actriz y coprotagonista de “Grey’s Anatomy”, en Instagram.

Kevin McKidd

“Descansa en paz, amigo.” — el actor y coprotagonista de “Grey’s Anatomy”, en Instagram, acompañado de una foto de Dane con uniforme quirúrgico como el Dr. Mark Sloan.

Selma Blair

“Te amo. Y a los tuyos.” — la actriz en Instagram, acompañado de un video de una escena juntos en la comedia “Zoe, Duncan, Jack and Jane”.

Travis Van Winkle

"Aprendí muchísimo de Eric. Era un gran hombre. Me entristece verlo partir de esta manera. Le envío cariño a su familia. Gracias por los recuerdos, amigo.” — el actor y coprotagonista de “The Last Ship”, en Instagram.

Alyssa Milano

“No puedo dejar de ver ese destello en los ojos de Eric justo antes de decir algo que o bien te haría escupir la bebida o replantearte por completo tu perspectiva. Tenía un sentido del humor afiladísimo. Le encantaba lo absurdo de las cosas. Le encantaba tomar a la gente por sorpresa.

Y cuando se trataba de sus hijas y de Rebecca, todo en él se ablandaba. Las llevaba consigo incluso en habitaciones en las que ellas no estaban presentes. Se notaba en cómo le cambiaba la voz cuando decía sus nombres. Una familia de una belleza impresionante.

El destello. La travesura. La ternura que mantenía resguardada, pero nunca del todo oculta.

Me convenció de hacerme el corte pixie y de perforarme la nariz. También estuvo conmigo en la caminata cuando encontramos a Lucy, mi querida chihuahua rescatada. Me llamaba ‘Milano’, como si fuera la única parte de mi nombre que importara.” — la actriz y coprotagonista de “Charmed”, en Instagram.

Paul Walter Hauser

“Intentamos conseguir trabajos, intentamos reírnos del dolor e intentamos mantenernos sobrios. Me alegra que hayamos podido actuar juntos en Americana. Te quiero, hermano. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo. Disfruta en los brazos de Dios Padre. Te veré de nuevo.” — el actor y coprotagonista de “Americana”, en Instagram.

FUENTE: AP

