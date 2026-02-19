americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Alysa Liu da su primer oro olímpico s en patinaje artístico femenino en 24 años a Estados Unidos

MILÁN (AP) — Estados Unidos ganó su primera medalla de oro olímpica en patinaje artístico femenino en 24 años gracias a la ejecución casi impecable de Alysa Liu en el programa libre del jueves. Vistiendo un reluciente vestido dorado se impuso a las rivales japonesas Kaori Sakamoto y Ami Nakai en los Juegos de Milán-Cortina.

La estadounidense Alysa Liu, que ganó el oro en el patinaje artístico, salta en el centro de la foto flanqueada por las japonesas Kaori Sakamoto (plata) y Ami Nakai (bronce) en el podio el jueves 19 de febrero del 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
La estadounidense Alysa Liu, que ganó el oro en el patinaje artístico, salta en el centro de la foto flanqueada por las japonesas Kaori Sakamoto (plata) y Ami Nakai (bronce) en el podio el jueves 19 de febrero del 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

La joven de 20 años que se había alejado del deporte tras los Juegos de Beijing hace cuatro años solo para protagonizar un notable regreso, terminó con 226,79 puntos, la mejor marca de su carrera. Nakai y Sakamoto, que patinaron justo detrás de ella, cometieron cada una un error en una secuencia de combinación, y eso marcó la diferencia en las medallas.

Sakamoto sumó 224,90 puntos para llevarse la plata, que se añade al bronce que ganó en Beijing. Nakai terminó tercera con 219,16 puntos.

En el momento en que se anunció la puntuación de Nakai tras el último programa de la noche, su compañera Amber Glenn saltó al estrado del “kiss-and-cry” y levantó la mano de Liu en señal de triunfo. Liu, con timidez, se giró y aplaudió a Nakai, de 17 años, quien corrió hacia ella y la abrazó.

Es la primera medalla de oro para una estadounidense desde 2002, cuando Sarah Hughes se subió a lo más alto del podio en Salt Lake City.

Glenn terminó quinta, por detrás de la japonesa Mone Chiba, en un impresionante repunte tras un desastroso programa corto la noche del martes. Su mejor programa libre de la temporada le dio una puntuación de 214,91 puntos, y por poco también la colocó en el podio.

Adeliia Petrosian, la rusa de 18 años que compite como atleta neutral en los Juegos de Milán-Cortina, intentó el único salto cuádruple durante la competencia femenina, pero se cayó en el cuádruple toe loop. El resto del recorrido lo hizo limpio, pero los puntos que Petrosian perdió por esa caída terminaron dejándola a menos de medio punto de la líder.

Fue Chiba —la novena patinadora en salir después de Glenn— quien finalmente se adueñó del primer lugar.

Eso no duró mucho, con Liu como la siguiente en salir al hielo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

Destacados del día

🚨 ARRESTAN A CONOCIDO JOYERO DE MIAMI ACUSADO DE VENDER JOYERÍA Y ARTÍCULOS DE LUJO FALSIFICADOS

🚨 ARRESTAN A CONOCIDO JOYERO DE MIAMI ACUSADO DE VENDER JOYERÍA Y ARTÍCULOS DE LUJO FALSIFICADOS

EXCLUSIVA: Revelan los verdaderos rostros del poder real en Cuba

EXCLUSIVA: Revelan los verdaderos rostros del poder real en Cuba

Luis Manuel Otero Alcántara dispuesto a exiliarse: Soy moneda de cambio

Luis Manuel Otero Alcántara dispuesto a exiliarse: "Soy moneda de cambio"

Cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde EEUU bajo presión de la administración Trump

Cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde EEUU bajo presión de la administración Trump

EEUU concentra mayor despliegue aéreo en Oriente Medio desde 2003 ante tensión nuclear con Irán

EEUU concentra mayor despliegue aéreo en Oriente Medio desde 2003 ante tensión nuclear con Irán

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter