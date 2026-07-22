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Álvarez y Paredes conectan jonrones seguidos en triunfo de Astros, 5-2 sobre Marlins

HOUSTON (AP) — Yordan Álvarez e Isaac Paredes dispararon jonrones consecutivos en la octava entrada para conducir el miércoles a los Astros de Houston a una victoria de 5-2 sobre los Marlins de Miami, con lo cual completaron una barrida en la serie de tres juegos.

El mexicano Isaac Paredes, de los Astros de Houston, festeja su jonrón ante los Marlins de Miami, el miércoles 22 de julio de 2026 (AP Foto/Kevin M. Cox)
El mexicano Isaac Paredes, de los Astros de Houston, festeja su jonrón ante los Marlins de Miami, el miércoles 22 de julio de 2026 (AP Foto/Kevin M. Cox) AP

Después del sencillo del dominicano Jeremy Peña para abrir la octava, el cubano Álvarez conectó su 34to jonrón, el mayor número en las Grandes Ligas, para darle a Houston una ventaja de 4-2. El mexicano Paredes siguió con un batazo al mismo lugar —entre el jardín izquierdo y el central— para ampliar la ventaja.

Los Astros tomaron una delantera de 1-0 en la segunda entrada con un sencillo impulsor de Nick Allen. Peña conectó un jonrón solitario en la tercera, su tercero en igual número de juegos.

Steven Okert (3-1) lanzó una octava entrada impecable, realizando apenas ocho lanzamientos, seis de ellos strikes. El abridor Peter Lambert trabajó seis entradas, permitió seis hits, ponchó a tres y dio dos bases por bolas.

El dominicano Bryan Abreu consiguió su sexto salvamento, al recetar un ponche en la novena entrada.

Los Marlins han perdido nueve seguidos, y su última victoria fue antes del receso del Juego de Estrellas. Anotaron sus dos carreras en la cuarta entrada.

El venezolano Javier Sanoja conectó un doble impulsor y Joe Mack pegó un sencillo para empatar el juego 2-2.

Sandy Alcántara (10-6) lanzó siete entradas y fue retirado después del jonrón de Paredes. El dominicano permitió nueve hits, ponchó a tres y otorgó una base por bolas. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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