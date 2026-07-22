Álvarez y Paredes conectan jonrones seguidos en triunfo de Astros, 5-2 sobre Marlins

Después del sencillo del dominicano Jeremy Peña para abrir la octava, el cubano Álvarez conectó su 34to jonrón, el mayor número en las Grandes Ligas, para darle a Houston una ventaja de 4-2. El mexicano Paredes siguió con un batazo al mismo lugar —entre el jardín izquierdo y el central— para ampliar la ventaja.
Los Astros tomaron una delantera de 1-0 en la segunda entrada con un sencillo impulsor de Nick Allen. Peña conectó un jonrón solitario en la tercera, su tercero en igual número de juegos.
Steven Okert (3-1) lanzó una octava entrada impecable, realizando apenas ocho lanzamientos, seis de ellos strikes. El abridor Peter Lambert trabajó seis entradas, permitió seis hits, ponchó a tres y dio dos bases por bolas.
El dominicano Bryan Abreu consiguió su sexto salvamento, al recetar un ponche en la novena entrada.
Los Marlins han perdido nueve seguidos, y su última victoria fue antes del receso del Juego de Estrellas. Anotaron sus dos carreras en la cuarta entrada.
El venezolano Javier Sanoja conectó un doble impulsor y Joe Mack pegó un sencillo para empatar el juego 2-2.
Sandy Alcántara (10-6) lanzó siete entradas y fue retirado después del jonrón de Paredes. El dominicano permitió nueve hits, ponchó a tres y otorgó una base por bolas. _____
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FUENTE: AP