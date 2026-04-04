Álvarez pega 2 jonrones y Mets respaldan a McLean en paliza de 10-3 a Gigantes

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El venezolano Francisco Álvarez, de los Mets de Nueva York, festeja con Tyrone Taylor, luego de conseguir un jonrón ante los Gigantes de San Francisco, el viernes 3 de abril de 2026 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

Bo Bichette y Marcus Semien aportaron tres de los 15 hits —la mayor cifra de la temporada para Nueva York— después de que los Mets totalizaron apenas tres carreras en sus tres duelos anteriores.

Mark Vientos se embasó cuatro veces, pero el toletero dominicano Juan Soto salió temprano por un problema de rigidez en la pantorrilla derecha.

El mánager venezolano Carlos Mendoza indicó que a Soto se le harán estudios de imagen el sábado.

Semien conectó su primer jonrón con los Mets e impulsó tres carreras. Bichette inauguró la pizarra con un sencillo impulsor en la primera entrada.

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FUENTE: AP