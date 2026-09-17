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Alvarez conecta jonrón 40 y Astros vencen 6-2 a Reales para mantener liderato del Oeste de la LA

HOUSTON (AP) — El cubano Yordan Álvarez conectó su 40.º jonrón, uno de cinco cuadrangulares de Houston, y los Astros vencieron a los Reales de Kansas City 6-2 la noche del jueves para volver a colocarse por encima de .500 y mantener al menos una parte del liderato de la División Oeste de la Liga Americana.

Taylor Trammell de los Astros de Houston tras batear un jonrón ante los Reales de Kansas City, el jueves 17 de septiembre de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip)
Taylor Trammell de los Astros de Houston tras batear un jonrón ante los Reales de Kansas City, el jueves 17 de septiembre de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) AP
Yordan Álvarez de los Astros de Houston observa su jonrón contra los Reales de Kansas City, el jueves 17 de septiembre de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip)
Yordan Álvarez de los Astros de Houston observa su jonrón contra los Reales de Kansas City, el jueves 17 de septiembre de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) AP

El dominicano Jeremy Peña pegó un jonrón en la primera entrada por Houston, y Daulton Varsho, Lamonte Wade Jr. y Taylor Trammell también aportaron cuadrangulares solitarios, mientras los Astros conectaron cinco, su mayor cifra de la temporada.

Houston (77-76) comenzó la noche empatado con Texas, que jugaba contra Boston. Los Astros tienen el criterio de desempate.

Peña llegó a 20 jonrones por primera vez desde su temporada de novato en 2022.

Álvarez está a un jonrón del líder de la Liga Americana, el dominicano Junior Caminero, de Tampa Bay.

Bryan King (3-5) retiró a cuatro bateadores consecutivos. Ethan Pecko permitió una carrera y tres hits en 5 2/3 entradas.

Josh Hader lanzó una novena entrada de 1-2-3, completó un juego de tres hits y redujo su efectividad a 0,83.

El venezolano Maikel García conectó un rodado para doble play productor en la primera entrada por los Royals, después de un par de bases por bolas y un bateador golpeado.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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