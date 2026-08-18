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Aluviones y derrumbes fuerzan evacuaciones en el norte de Chile tras lluvias intensas

SANTIAGO (AP) — Centenares de personas fueron evacuadas el martes en varias localidades del norte de Chile debido a una serie de aluviones y derrumbes causados por las fuertes lluvias que azotan a la región, que ya han dejado al menos un fallecido.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) instó a los ciudadanos de diversas comunas norteñas a abandonar sus hogares y buscar refugio debido a la crecida de los caudales de ríos y el riesgo de aluviones de lodo y residuos.

Una de las regiones más afectadas es la comuna de Tocopilla, en la región de Antofagasta, donde los residentes han compartido en las redes sociales imágenes de un aluvión proveniente de la zonas de cordillera que arrastró vehículos y sedimentos a su paso, convirtiendo las estrechas calles en ríos de barro.

De acuerdo con un boletín emitido por el Senapred la tarde del martes, ya son 343 las personas alojadas en albergues debido a la emergencia, la mayoría de ellas en la región de Antofagasta. Asimismo, las autoridades reportaron que una persona falleció a consecuencia de un “accidente de tránsito por las condiciones meteorológicas en la zona”.

La emergencia climatológica ha provocado además el cierre de carreteras, cortes en el suministro de agua y luz y ha dejado a comunidades aisladas. En la frontera de Chile con Bolivia se ha determinado el cierre preventivo de la inmediaciones del Complejo Fronterizo Chungará por presencia de nieve, con lo cual “10 buses con 300 personas aproximadamente se encuentran sin posibilidad de avanzar”, agregó el Senapred.

El Ministerio de Educación suspendió las clases en al menos tres regiones, mientras el Ministerio de Salud informó que cinco establecimientos de salud fueron afectados y no se encuentran operativos, por lo que los pacientes tuvieron que ser derivados a otros centros asistenciales.

Ante la situación, el gobierno convocó una reunión de urgencia para evaluar el desarrollo de la emergencia y poner en marcha un plan de contingencia.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, la zona norte del país seguirá siendo golpeada por intensas lluvias, nieve, viento y probables tormentas eléctricas hasta por lo menos el viernes. Ello debido a una baja segregada, un fenómeno también conocido como núcleo frío en altura. Este se produce cuando una gran masa de aire frío se separa de la circulación general de la atmósfera en grandes altitudes, generando inestabilidad, temporales, tormentas eléctricas y granizo.

Chile, de unos 18 millones de habitantes y cuyo territorio abarca desde el Desierto del Atacama hasta la Patagonia, es considerado uno de los países más vulnerables al cambio climático debido a su geografía extrema, variedad de ecosistemas y exposición a riesgos naturales como terremotos, sequías, actividad volcánica y derretimiento de los glaciares.

Para este año, el país ha redoblado los esfuerzos de monitoreo, prevención y respuesta temprana a las emergencias climáticas ante la inminente llegada del Súper Niño, un evento climático global y de intensidad extrema. Su pico en el país se espera entre octubre y diciembre, pero su impacto podría extenderse hasta marzo de 2027, de acuerdo con los los especialistas.

FUENTE: AP

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