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Altuve y Peña impulsan a los Astros 9-3 ante los Guardianes

HOUSTON (AP) — El venezolano José Altuve conectó un jonrón de tres carreras, el dominicano Jeremy Peña pegó dos cuadrangulares solitarios y los Astros de Houston vencieron la noche del viernes por 9-3 a los Guardianes de Cleveland.

Jeremy Peña (3), de los Astros de Houston, celebra tras conectar un jonrón solitario durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, el viernes 19 de junio de 2026, en Houston. (Foto AP/Kevin M. Cox)
Jeremy Peña (3), de los Astros de Houston, celebra tras conectar un jonrón solitario durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, el viernes 19 de junio de 2026, en Houston. (Foto AP/Kevin M. Cox) AP

El octavo jonrón de Altuve en la temporada llegó con el primer lanzamiento de la noche del relevista de los Guardianes Matt Festa.

El primer jonrón de Peña en la noche llegó en la tercera entrada para recortar la ventaja de Cleveland a una carrera, y luego abrió la séptima con su sexto jonrón de la temporada y el tercer juego de múltiples jonrones de su carrera. Terminó la noche de 3-5 con tres carreras impulsadas.

Altuve añadió más tarde en la entrada un doble impulsor para llegar a un máximo de la temporada de cuatro carreras impulsadas.

Tatsuya Imai (4-3) ponchó a 11 bateadores y permitió tres carreras con seis hits en seis entradas sin otorgar bases por bolas.

El cubano Yordan Álvarez, de Houston, se fue de 4-1 con una base por bolas para extender a 25 juegos su racha embasándose.

A Tanner Bibee (2-8) se le cargaron cuatro carreras, tres limpias, en 5 1/3 entradas.

Erik Sabrowski permitió dos carreras en 1/3 de entrada por Cleveland después de ser reincorporado de la lista de lesionados antes del juego.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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