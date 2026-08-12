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Allen conecta elevado de sacrificio para dar ventaja a Astros, que superan 2-1 a Gigantes

SAN FRANCISCO (AP) — Nick Allen conectó un elevado de sacrificio que significó la ventaja en la octava entrada, Steven Okert encabezó un bullpen que permitió apenas una carrera y los Astros de Houston superaron el miércoles 2-1 a los Gigantes de San Francisco.

El puertorriqueño Christian Vázquez felicita a Taylor Trammell, su compañero de los Astros de Houston, tras anotar ante los Gigantes de San Francisco, el miércoles 12 de agosto de 2026 (AP Foto/Jed Jacobsohn)
El puertorriqueño Christian Vázquez felicita a Taylor Trammell, su compañero de los Astros de Houston, tras anotar ante los Gigantes de San Francisco, el miércoles 12 de agosto de 2026 (AP Foto/Jed Jacobsohn) AP

Houston (62-60) ganó la serie para terminar su gira con una foja de 3-3 y ahora regresa a Daikin Park para una estadía en casa de nueve juegos, todos contra rivales de la División Oeste de la Liga Americana.

Okert (6-1) se acreditó la victoria tras lanzar 1 1/3 entradas sin permitir hits. Tatsuya Imai trabajó tres innings, permitió tres hits y ponchó a tres.

Josh Hader consiguió su 17mo salvamento con una novena entrada perfecta. Lleva 17 de 17 en oportunidades de rescate esta temporada con una efectividad de 0,96.

El puertorriqueño Nelson Velázquez empató el juego 1-1 en la séptima con un elevado de sacrificio que remolcó al mexicano Isaac Paredes.

Luego, Taylor Trammell conectó su primer triple del año contra el muro de ladrillo del jardín derecho antes de que Allen lo impulsara con la carrera de la ventaja ante Keaton Winn (2-3).

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