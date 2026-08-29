Alex Eala vuelve al US Open con una afición entusiasta y rumbo al estrellato

La filipina Alexandra Eala saluda al público tras perder ante la suiza Belinda Bencic en un partido de octavos de final del torneo de tenis National Bank Open en Toronto, el domingo 9 de agosto de 2026. (Keito Newman/The Canadian Press vía AP) AP

Eala ahora ocupa el mejor puesto de su carrera, 18ª del mundo, y con apenas 21 años parece seguir una trayectoria hacia el estrellato que ya se ha quedado grande para casi todos los escenarios, salvo los más importantes, en Flushing Meadows.

“El público se va a volver loco por ella. Más vale asegurarse de que no la pongan en una de esas canchas secundarias al inicio del torneo”, afirmó Patrick McEnroe, de ESPN.

Eala está de vuelta en Nueva York para la más reciente parada de la vertiginosa gira que la encamina a convertirse en uno de los rostros futuros del tenis. Hace menos de un mes ganó en Washington su primer título de la WTA, y su popularidad se dispara en el proceso.

De regreso a un Grand Slam tras alcanzar los octavos de final en Wimbledon, se describió como “una gota en el océano” al restar importancia a su impacto en el deporte.

“En el centro de todo está la gratitud: estoy muy agradecida por el apoyo que me dan mis aficionados y quienes me respaldan. Cada jugadora de la WTA y cada jugador de la ATP han contribuido al mundo del tenis y a su historia simplemente por estar aquí y por trabajar todos los días”, manifestó Eala el viernes.

Parte de lo que la mantiene con los pies en la tierra, cree, es haber hecho pareja con Venus Williams en dobles un par de veces este verano. También ha estudiado la historia del tenis en el camino y se dio cuenta de cuánto trabajo se necesita para llegar a la cima.

“Eso realmente me mantiene humilde. Me mantiene motivada para trabajar más duro y seguir entre estas personas increíbles”, comentó Eala.

Una de esas personas increíbles es Jessica Pegula, tercera del ranking, quien iba ganando por un set en la final en Washington. Eala remontó para convertirse en la primera jugadora de Filipinas en ganar un título de individuales en el circuito.

“He podido competir contra las mejores de las mejores con mucha más frecuencia. He experimentado muchísimo crecimiento en el último año, y tantos hitos en mi carrera”, señaló.

Mary Joe Fernández, quien llegó a estar clasificada tan alto como cuarta, calificó a Eala como “una gran estrella a destacar” en el Abierto de Estados Unidos.

“Su juego es realmente bueno. Lo respalda. Ha mejorado enormemente, creo, en los últimos 12 meses desde que la vimos dar el salto. Está mejorando cada vez más”, sostuvo Fernández.

Fernández, ahora analista de ESPN, se maravilla del seguimiento de aficionados “fuera de serie” de Eala, que vio de primera mano el año pasado en Miami.

“No ha hecho más que crecer y crecer en todas partes a donde va. Cada punto suena fuerte. Cada punto que gana, se siente como si hubiera ganado más que un punto. Es notable”, añadió Fernandez.

Eala tiene programado disputar su partido de primera ronda contra la estadounidense Mary Stoiana, quien llegó desde la fase de clasificación. Necesitaría ganar tres seguidos para, potencialmente, preparar un duelo con Coco Gauff, cuarta preclasificada, lo que casi con seguridad pondría a Eala en el centro de atención en el Arthur Ashe Stadium.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP