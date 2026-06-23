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Alerta roja en Francia ante ola de calor que podría reescribir los récords

PARÍS (AP) — Millones de personas en toda Francia se despertaron empapadas en sudor el martes tras otra noche de calor abrasador, con la mayor parte de la población expuesta a temperaturas extremas y excepcionales.

El cartel de una farmacia marca 43 grados Celsius (109,4 grados Fahrenheit) en Rennes, en el oeste de Francia, el 22 de junio de 2026. (AP Foto/Jeremias Gonzalez)
El cartel de una farmacia marca 43 grados Celsius (109,4 grados Fahrenheit) en Rennes, en el oeste de Francia, el 22 de junio de 2026. (AP Foto/Jeremias Gonzalez) AP

Las temperaturas se mantendrán altas durante todo el día y la agencia meteorológica nacional, Meteo France, puso a 54 departamentos bajo alerta roja por ola de calor.

En un país donde el aire acondicionado no está muy extendido, las escuelas, los trenes y los eventos deportivos siguen viéndose afectados. Se han reportado unas 20 muertes por ahogamiento desde el fin de semana.

El cambio climático causado por el hombre está ligado al aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, y las proyecciones de la agencia climática de Naciones Unidas señalan que en los próximos cinco años se batirán más récords de calor.

“El sol sigue dominando en toda Francia, manteniendo un calor agobiante y agotador en todo el país”, indicó Meteo France. Se espera que las condiciones extremas duren al menos hasta el final de la semana, con máximas diurnas por encima de los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) en muchas localidades.

“Se esperan nuevas temperaturas récord, incluidas algunas que podrían superar todos los registros anteriores, independientemente de la época del año”, añadió la agencia.

Meteo France apuntó que la ola de calor es excepcionalmente intensa y llega muy temprano en el verano, “pero su duración sigue siendo incierta”. Ya se ha comparado con la registrada en agosto de 2003, cuando las temperaturas más altas en más de medio siglo causaron unas 15.000 muertes, muchas de ellas de personas mayores en apartamentos y residencias de ancianos sin aire acondicionado.

Francia introdujo un sistema de alerta por calor después de aquel fenómeno.

Europa es el continente que más rápido se calienta en el mundo, con temperaturas que aumentan al doble de la velocidad del promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

En los últimos cuatro años, más de 200.000 personas en todo el continente fallecieron por causas relacionadas con el calor, y la mayoría de esos decesos eran evitables, señaló la oficina regional europea de la Organización Mundial de la Salud este mes. Las temperaturas por encima del promedio pueden provocar agotamiento por calor y golpes de calor potencialmente mortales.

La agencia de monitoreo de la Unión Europea determinó que, en Europa y a nivel mundial, 2024 fue el año más caluroso registrado y que el continente experimentó su segunda cifra más alta de días de “estrés térmico”.

Los científicos advierten que el cambio climático está agravando la frecuencia y la intensidad del calor y la sequía, especialmente en el sureste de Europa, lo que hace que la región más vulnerable a los efectos sobre la salud y a los incendios forestales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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