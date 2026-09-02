Alemania investiga posible sabotaje tras cortes en 2 subestaciones eléctricas

Una columna de vapor de agua se eleva de las torres de enfriamiento en la central eléctrica de Jänschwalde en Turnow-Preilack, Alemania, el miércoles 2 de septiembre de 2026. (Frank Hammerschmidt/dpa vía AP) AP

También indicaron que, el martes por la mañana, se encontraron varios artefactos explosivos en una subestación cerca de la central eléctrica de carbón de Jänschwalde, en Brandeburgo, en el noreste de Alemania. No se produjo un apagón general, pero solo uno de los dispositivos provocó cortocircuitos, señalaron.

La policía de Brandeburgo escribió el miércoles en X que también había iniciado una investigación sobre la formación de una organización terrorista “en relación con la provocación de una detonación con explosivos y la destrucción de equipos de trabajo importantes”.

El ministro del Interior del estado de Brandeburgo afirmó que “en este momento, no podemos descartar a ningún autor”.

“Lo que vivimos actualmente es una amenaza híbrida y, en ese sentido, no podemos descartar la posibilidad de que potencias extranjeras estén detrás”, declaró el ministro del Interior de Brandeburgo, Jan Redmann, a la radiodifusora pública ARD.

Alemania está en máxima alerta después de que el gobierno atribuyera el martes a Rusia un intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig/Halle el 4 de agosto mediante un dron cargado con explosivos.

Los equipos de emergencia estaban en el lugar el miércoles y registraban la zona en busca de más pruebas, informó la policía, lo que llevó al cierre de algunas carreteras. Los investigadores recorrían el área en grandes grupos, examinando el terreno en busca de posibles indicios.

Los funcionarios describieron los artefactos explosivos como similares a fuegos artificiales y señalaron que solo uno de más de una docena de “objetos tipo cohete equipados con una carga propulsora” alcanzó su objetivo. Un proyectil logró llevar un cable hasta la línea eléctrica de alta tensión para establecer una conexión conductora con el suelo, informó la agencia de noticias alemana dpa.

Cortocircuito en el oeste de Alemania fue deliberado, dicen autoridades

En otro incidente, autoridades de seguridad informaron el miércoles que un cortocircuito que dejó fuera de servicio varias líneas eléctricas el martes por la noche en la subestación eléctrica de Bergheim, cerca de Colonia, en el oeste de Alemania, fue un acto deliberado, y añadieron que no hubo un apagón general.

RWE, la empresa que opera centrales eléctricas de carbón en la subestación de Bergheim, indicó que cinco unidades de carbón con una capacidad combinada de 4.200 megavatios fueron desconectadas tras el incidente.

“No fue un interruptor averiado, fue intencional. Fue un acto criminal”, manifestó Herbert Reul, ministro del Interior del estado de Renania del Norte-Westfalia, donde se encuentra Bergheim. “Investigamos dos posibilidades: sabotaje dirigido por un gobierno extranjero y extremismo de izquierda. No podemos descartar ninguna de las dos posibilidades en este momento”.

“Se vieron destellos brillantes de luz a lo largo de las líneas eléctricas, los cables aéreos. En alemán, eso se conoce como un cortocircuito. Varias líneas se vieron afectadas”, explicó Reul a los periodistas el martes por la noche.

Añadió que, según el estado actual de la investigación, “los autores provocaron deliberadamente un cortocircuito al colocar material conductor —presumiblemente cables— sobre la línea aérea”.

Señaló que autoridades de seguridad de ambas regiones estaban en contacto y verificaban de cerca posibles conexiones entre los incidentes de Brandeburgo y Bergheim.

“¿Está esto relacionado con Brandeburgo, con los ataques a los ferrocarriles, con amenazas híbridas desde el extranjero?”, dijo Reul en respuesta a una pregunta. “La respuesta es: estamos investigando, y muy a fondo. Pero investigar no es lo mismo que saber, y la especulación no es una prueba”.

Se espera que tres centrales vuelvan a estar en funcionamiento más tarde el miércoles. Se trabaja para que las dos unidades restantes vuelvan a operar para el fin de semana.

La infraestructura eléctrica alemana ya se ha visto afectada anteriormente en circunstancias similares. Presuntos extremistas de izquierda incendiaron líneas de alta tensión cerca de una central eléctrica en el suroeste de Berlín en enero.

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Ciobanu informó desde Varsovia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP