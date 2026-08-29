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Alejandro Kirk conecta hit de desempate en la sexta y Azulejos vencen 4-3 a Marineros

TORONTO (AP) — El mexicano Alejandro Kirk impulsó la carrera del desempate con un sencillo de dos outs en la sexta entrada y los azulejos de Toronto vencieron el sábado 4-3 a los Marineros de Seattle.

El abridor de los Azulejos de Toronto José Soriano lanza en la primera entrada ante los Marineros de Seattle el sábado 29 de agosto del 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press via AP)
El abridor de los Azulejos de Toronto José Soriano lanza en la primera entrada ante los Marineros de Seattle el sábado 29 de agosto del 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press via AP) AP

El dominicano José Soriano (11-7) ponchó a seis en siete entradas para ganar por segunda vez en tres aperturas. Soriano permitió tres carreras y tres hits.

Tyler Rogers ponchó a dos en la octava, pero salió después de otorgar base por bolas al dominicano Julio Rodríguez. Josh Naylor conectó un sencillo ante Mason Fluharty para avanzar a Rodríguez a tercera, pero Fluharty ponchó a Cal Raleigh para preservar la ventaja.

Louis Varland terminó el juego para su 31er salvamento en 32 oportunidades.

Seattle perdió su tercero consecutivo y ahora tiene marca de 27-41 como visitante.

En su segunda apertura en las Grandes Ligas, el zurdo de Seattle Kade Anderson permitió dos carreras y tres hits en 4 1/3 entradas. Dio tres bases por bolas y ponchó a tres.

Dos de los tres hits ante Anderson fueron sencillos dentro del cuadro, incluido uno de toque. Anderson realizó 85 lanzamientos, 54 strikes.

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