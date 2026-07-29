Alejandra Valencia lidera cosecha dorada de México en arquería de Santo Domingo 2026

Las atletas compiten en la ronda clasificatoria del tiro con arco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el viernes 24 de julio de 2026, en Santo Domingo. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

Valencia y Matías Grande encabezaron una jornada en la que los tiradores mexicanos se llevaron tres medallas de oro, una de plata y una de bronce en la modalidad de arco recurvo.

El primer cetro mexicano fue conseguido por Valencia y Grance en el equipo mixto, imponiéndose 6-0 ante los colombianos Ana María Rendón y Santiago Arcila.

Valencia, bronce olímpico en pruebas por equipos en los Juegos de París 2024 y Tokio 2021, revalidó su título regional de San Salvador 2023 al consagrarse en el individual femenino. Venció 6-2 a su compatriota Ana Paula Vázquez en la final para despedirse de Santo Domingo con una colección de tres medallas de oro, igualando lo logrado en San Salvador.

“Siempre tiramos para ser mejores, para mejorar lo que hicimos", dijo Valencia. “Veníamos como campeones, ¿y cómo se podía mejorar? Volviendo a ganar. Es lo que hicimos”.

Santo Domingo 2026 representa el primer paso del ciclo olímpico para Valencia, quien tendrá 33 años para Los Ángeles 2028, la próxima gran justa de verano.

“Yo creo que estuvo bien por todo lo que conllevó llegar aquí, con toda la preparación que tuvimos, saber que estamos en el proceso para llegar a los Juegos Olímpicos", afirmó. "Este fue el primer paso y lo dimos de manera correcta”.

Grande añadió el otro oro mexicano en el recurvo individual masculino al derrotar 6-4 al colombiano Jorge Enríquez en la final.

México domina el medallero

Al atardecer del miércoles, México mantenía una amplia diferencia al frente del cuadro de medallas de la edición del centenario de los juegos regionales. Sumaba 59 preseas de oro, 48 de plata y 35 de bronce para un acumulado de 142.

Colombia era el perseguidor inmediato con una cuenta de 35 oros, 34 platas y 23 bronces para un total de 92.

Cuba (16 oros), Venezuela (12) y la anfitriona República Dominicana (10) completaban los cinco primeros puestos.

Colombia sigue brillando en patinaje

La representación de Colombia ratificó su poderío en el patinaje de velocidad con dos oros en la rama femenina y masculina.

Al día siguiente de su medalla de plata en la prueba de eliminación de mujeres en los 15.000 metros, Kollin Castro se consagró en la velocidad a una vuelta. Lo hizo con un tiempo de 33.531, siendo escoltada por la salvadoreña Ivonne Nochez (34.078) y la venezolana Wilmary Toro (34.954)

Además, Jhon Tascón le dio el otro oro a Colombia en la prueba masculina en la pista gracias a un registro de 31.646 segundos. El venezolano Roberto García (31.714) y el salvadoreño Sebastián Ruiz (31.774) completaron el podio.

Oro boricua en surf

En una final netamente puertorriqueña en la playa Encuentro de Puerto Plata, Mariecarmen Rivera se alzó con el título del SUP surf.

Rivera, de 33 años, subió a lo más alto del podio en sus cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y en un tercer deporte. Había representado previamente a Puerto Rico en gimnasia en los Juegos de Cartagena 2006 y luego se pasó al canotaje en Mayagüez 2010 y Veracruz 2014.

En la final, Rivera recibió una puntuación de 8.40 para superar el 4.67 de su compatriota Nimsay García.

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FUENTE: AP