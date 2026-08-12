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Alec Burleson impulsa 3 carreras y Cardenales vencen 7-1 a Filis para ganar la serie

SAN LUIS (AP) — Alec Burleson impulsó tres carreras, incluido un doble que remolcó un par durante una quinta entrada de cuatro anotaciones contra Zack Wheeler, y los Cardenales de San Luis vencieron 7-1 a los Filis de Filadelfia el miércoles.

Alec Burleson, de los Cardenales de San Luis, batea un sencillo productor en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Filis de Filadelfia, el miércoles 12 de agosto de 2026, en San Luis. (AP Foto/Scott Kane)
Alec Burleson, de los Cardenales de San Luis, batea un sencillo productor en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Filis de Filadelfia, el miércoles 12 de agosto de 2026, en San Luis. (AP Foto/Scott Kane) AP

Burleson terminó de 10-5 con dos dobles y cinco carreras impulsadas en la serie, mientras los Cardenales ganaron dos de tres a los Filis y quedaron un juego por encima de .500 (61-60). Ambos equipos persiguen un puesto de comodín de la Liga Nacional en los playoffs.

San Luis ganó su tercera serie consecutiva, la primera vez que lo logra esta temporada.

Kyle Leahy (9-4) lanzó cinco entradas, permitió una carrera con seis hits y no dio bases por bolas. Ponchó a seis.

Todas las carreras de los Cardenales en la quinta llegaron con dos outs, ya que San Luis encadenó cuatro hits consecutivos contra Wheeler (10-4).

El novato de San Luis, el cubano César Prieto, abrió la quinta con un sencillo al jardín derecho, con lo que puso fin a una mala racha de 0 de 27 al conectar su primer imparable de la temporada y el segundo de su carrera.

JJ Wetherholt bateó un sencillo con dos outs. Prieto anotó cuando el panameño Iván Herrera pegó un sencillo con una recta en cuenta de 3-2. Burleson conectó un doble al jardín derecho para poner la pizarra 4-1, y luego anotó con el doble de Jordan Walker.

Burleson añadió un sencillo impulsor, mientras los Cardenales anotaron dos veces en la séptima.

San Luis tomó ventaja de 1-0 en la segunda después de que el primera base Alex Bohm jugó mal el rodado de Walker. Walker se robó la segunda y anotó con el doble de Nathan Church al jardín izquierdo.

Bryce Harper conectó un doble en la cuarta por Filadelfia y anotó con un doblete del venezolano Luis Arráez.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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