Alcaraz regresa para el US Open: "Verán al Carlitos de siempre"

Y la intención del reinante campeón del Abierto de Estados Unidos es revalidar la corona e incrementar a ocho su colección de títulos en las grandes citas del tenis.

"Yo mismo, mi equipo y creo que toda la gente va a ver a Carlitos de la manera en que siempre he jugado”, dijo Alcaraz el viernes.

El español de 23 años llegó a Nueva York sin disputar partidos de individuales en el circuito desde que sufrió la lesión de la muñeca en un torneo en Barcelona en abril.

La dolencia frenó un fulgurante inicio de temporada, uno que arrancó con su consagración en el Abierto de Australia —venció a Novak Djokovic en la final— para convertirse en el hombre más joven en lograr el Grand Slam de carrera.

Su único rodaje se produjo en la semana previa al US Open al juntarse con Serena Williams para un par de partidos del torneo de dobles mixtos.

Eso no se antoja como lo ideal para afrontar los duelos al máximo de cinco sets de un Slam.

Al comparecer ante los medios de prensa el viernes, Alcaraz fue enfático: no iba a regresar sin tener la seguridad de poder jugar con su sello.

“Teníamos claro que, si volvíamos, tendría que ser en las mismas condiciones en las que siempre hemos jugado, tanto físicamente como la manera de golpear la bola”, afirmó. “No queríamos cambiar nada para poder venir aquí... Si no era en esas condiciones, si no me sentía bien así, no hubiéramos venido”.

El español de 23 años disputará su primer partido individual oficial el lunes desde que la lesión de muñeca lo apartara de las canchas a mediados de abril. Insiste en que no ha cambiado su técnica y que se siente físicamente en plena forma.

Alcaraz debutará el lunes contra Roman Safiullin, un ruso que aparece en el puesto 98 del ranking y que en Wimbledon alcanzó los octavos de final tras haber sorteado la etapa clasificatoria.

No se pone un límite en las pistas duras de Flushing Meadows.

“Odio perder", señaló. “Yo vengo por todas, pero para mí lo más importante es salir de este torneo sano, poder competir, entrenarme con grandes jugadores, que me hayan respetado la muñeca y el resto del cuerpo”.

“No sé si mi tope va a ser la primera ronda, la segunda o llegar a la final. No quiero pensar en el resultado, sino en el proceso”, añadió. “Quiero salir ahí, disfrutar y sentirme bien, que es algo que llevo mucho tiempo queriendo sentir en una pista”.

Alcaraz regresa un año después de que venció a Jannik Sinner en la final para desplazarlo de la cima del ranking. Sinner, quien obtuvo su quinto cetro de Grand Slam al coronarse en Wimbledon el mes pasado, se dio de baja del US Open debido una lesión en la rodilla derecha.

Alexander Zverev es el máxima cabeza de serie en ausencia de Sinner. Pero todas las miradas están puestas en Alcaraz.

“Todo el mundo estará muy pendiente de su primer partido”, dijo el estadounidense Francis Tiafoe, undécimo cabeza de serie. “Si regresa a un nivel similar, será difícil. De todas formas, incluso si no está en su mejor forma, hay que ganarle en cinco sets”.

Pero, ¿se puede conquistar un Slam tras una larga ausencia?

Alcaraz se aferró a los ejemplos de Roger Federer y Rafael Nadal. Cuando tenía 35 años, Federer lo hizo en el Abierto de Australia de 2017 después de una ausencia de seis meses por una lesión de la rodilla. Nadal también salió de una inactividad de siete meses por problemas en la rodilla para llevarse el US Open de 2013.

“Como poder, se puede", declaró Alcaraz. "Federer y Nadal lo han demostrado después de una lesión muy dura, así que vamos a intentar agarrarnos a la idea de que también se puede”.

Durante estos meses, Alcaraz no desapareció del foco mediático. Se le pudo ver durante la final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey al encargarse de llevar el trofeo al campo de juego del Estadio MetLife antes que su natal España venciera 1-0 a Argentina.

“Fue una experiencia única en la vida ver a España ganar el Mundial”, afirmó radiante. “Fue una experiencia inolvidable: sostener el trofeo durante la ceremonia y entregárselo a ellos en el campo. Fue una experiencia magnífica”.

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FUENTE: AP