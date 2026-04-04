Albies y Olson conectan jonrones seguidos en la 9na y Bravos se imponen 2-0 a Diamondbacks

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Ozzie Albies, de los Bravos de Atlanta, recorre las bases luego de conectar un jonrón ante los Diamondbacks de Arizona, el viernes 3 de abril de 2026 (AP Foto/Rebecca Noble) AP

Grant Holmes limitó a los Diamondbacks a un hit en seis entradas, manteniendo el cero al mismo ritmo que el abridor venezolano de Arizona, Eduardo Rodríguez.

Albies y Olson conectaron sus vuelacercas ante el relevista Paul Sewald (0-1), lo que ayudó a los Bravos a mejorar a 6-2, mientras que los Diamondbacks cayeron a 3-5. Arizona ha anotado apenas tres carreras en sus últimos tres juegos.

El venezolano Robert Suárez (1-0) lanzó una octava entrada perfecta y el cubano Raisel Iglesias retiró la novena en orden, para su primer salvamento de la temporada.

Albies, quien aportó tres de los seis hits de Atlanta, envió un lanzamiento de Sewald en cuenta de 0-1 por encima de la cerca del jardín derecho para su segundo jonrón del año.

Olson mandó el siguiente envío de Sewald al jardín izquierdo para su segundo cuadrangular también.

Rodríguez lanzó siete sólidas entradas, en las que repartió cuatro hits, otorgando una base por bolas y ponchando a tres. Es la primera vez que el zurdo inicia una temporada con aperturas consecutivas sin permitir carreras. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP