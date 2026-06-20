Albies pega 2 jonrones con uno en la novena y los Bravos vencen 4-3 a Cerveceros

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Ozzie Albies, de los Bravos de Atlanta, celebra tras conectar el jonrón de dos carreras para ganar el partido contra los Cerveceros de Milwaukee durante la novena entrada de un juego de béisbol, el sábado 20 de junio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser) AP

Después de que Matt Olson pegó un sencillo ante Aaron Ashby (10-1) con un out, Albies conectó el batazo decisivo por encima de la barda del jardín derecho para su 12do de la temporada.

A Ashby se le negó su primer salvamento de la temporada, ya que no pudo proteger una ventaja de 3-2 y, en cambio, cargó con su primera derrota tras liderar las Grandes Ligas con 10 victorias.

Dylan Lee (3-0) lanzó una novena entrada sin permitir carreras como el cuarto lanzador de Atlanta.

El salvamento desperdiciado de Ashby echó a perder una sólida apertura del zurdo Kyle Harrison, quien permitió apenas cuatro hits y dos carreras en 6 1/3 entradas.

El zurdo de los Bravos, Chris Sale, permitió cinco hits y dos carreras sucias en 5 2/3 entradas.

El mánager de los Brewers, Pat Murphy, comentó antes del juego que planea someterse a cirugías en la espalda el jueves, cuando el equipo tiene día libre, y en la cadera durante la pausa del Juego de Estrellas.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP