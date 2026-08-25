Albies impulsa la carrera del triunfo en la 8ª y Bravos ganan 4-3 para cortar racha de Dodgers

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El jugador de los Braves de Atlanta, Ozzie Albies (1), conecta un elevado de sacrificio productor contra los Dodgers de Los Ángeles durante la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 25 de agosto de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser) AP

Después de que los Bravos desperdiciaran una ventaja temprana de 3-0 ante Tyler Glasnow, quien realizó su primera apertura en las Grandes Ligas en 3 1/2 meses, Matt Olson abrió la octava con un doble al jardín izquierdo-central frente a Tanner Scott (1-4).

El hondureño Mauricio Dubón avanzó al corredor a tercera con un rodado a segunda con el bate roto, pero Michael Harris II no pudo llevar a Olson al plato con un rodado débil de regreso al montículo.

Shohei Ohtani pegó un triple que rebotó en la pared del jardín izquierdo para abrir la novena ante el cubano Raisel Iglesias, pero los Dodgers no pudieron remolcarlo. Iglesias consiguió su 28º salvamento en 31 oportunidades.

Glasnow permitió hits a cuatro de los primeros cinco bateadores de Atlanta, pero el derecho concedió apenas dos más durante su labor de cinco entradas. Ponchó a siete y no dio bases por bolas, mientras realizó 89 lanzamientos.

Dylan Dodd (4-1) se acreditó la victoria al conseguir el último out de los Dodgers en la octava.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP