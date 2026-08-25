americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Albies impulsa la carrera del triunfo en la 8ª y Bravos ganan 4-3 para cortar racha de Dodgers

ATLANTA (AP) — Ozzie Albies conectó un sencillo que impulsó la carrera de la ventaja con dos outs en la octava entrada y los Bravos de Atlanta derrotaron a Los Ángeles 4-3 el martes por la noche, cortando la racha de seis victorias de los Dodgers en un duelo entre equipos que marchan en primer lugar.

El jugador de los Braves de Atlanta, Ozzie Albies (1), conecta un elevado de sacrificio productor contra los Dodgers de Los Ángeles durante la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 25 de agosto de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser)
El jugador de los Braves de Atlanta, Ozzie Albies (1), conecta un elevado de sacrificio productor contra los Dodgers de Los Ángeles durante la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 25 de agosto de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser) AP

Después de que los Bravos desperdiciaran una ventaja temprana de 3-0 ante Tyler Glasnow, quien realizó su primera apertura en las Grandes Ligas en 3 1/2 meses, Matt Olson abrió la octava con un doble al jardín izquierdo-central frente a Tanner Scott (1-4).

El hondureño Mauricio Dubón avanzó al corredor a tercera con un rodado a segunda con el bate roto, pero Michael Harris II no pudo llevar a Olson al plato con un rodado débil de regreso al montículo.

Shohei Ohtani pegó un triple que rebotó en la pared del jardín izquierdo para abrir la novena ante el cubano Raisel Iglesias, pero los Dodgers no pudieron remolcarlo. Iglesias consiguió su 28º salvamento en 31 oportunidades.

Glasnow permitió hits a cuatro de los primeros cinco bateadores de Atlanta, pero el derecho concedió apenas dos más durante su labor de cinco entradas. Ponchó a siete y no dio bases por bolas, mientras realizó 89 lanzamientos.

Dylan Dodd (4-1) se acreditó la victoria al conseguir el último out de los Dodgers en la octava.

___

Deja tu comentario

Destacados del día

Aplazan en Miami audiencia clave sobre el I220A que podría impactar a medio millón de cubanos en EEUU

Aplazan en Miami audiencia clave sobre el I220A que podría impactar a medio millón de cubanos en EEUU

Un operador trabaja en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York el viernes 21 de agosto de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Caída del precio del petróleo ayuda a calmar los mercados de acciones y bonos

¿Quién es Senén Casas Más? El misterioso hombre de confianza de los Castro

¿Quién es Senén Casas Más? El misterioso hombre de confianza de los Castro

CASO MELIZA CAMPOS: familia defiende a cubana de Miami y revela señales de crisis meses antes del incendio

CASO MELIZA CAMPOS: familia defiende a cubana de Miami y revela señales de crisis meses antes del incendio

TRUMP EXTIENDE HASTA 2027 una histórica ley que mantiene en pie parte de las sanciones contra Cuba

TRUMP EXTIENDE HASTA 2027 una histórica ley que mantiene en pie parte de las sanciones contra Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter