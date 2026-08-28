Alavés supera a Villarreal 1-0 y se coloca en lo más alto de La Liga

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El argentino Lucas Boye marcó el único gol del Alavés a los 31 minutos. Los Babazorros continuaron con su inicio invicto de campaña y arribaron a siete puntos en sus primeros tres partidos.

Real Madrid, que tiene seis unidades, recibe el domingo al Málaga, en tanto que Barcelona, con esa misma cifra de puntos, será anfitrión de Rayo Vallecano el lunes.

También el viernes, Yassir Zabiri aportó un triplete en la primera mitad para encaminar a Racing a una victoria de 3-2 contra Elche.

Elche respondió con goles postreros de Buba Sangare y Fer Nino, pero el equipo local resistió para llevarse los tres puntos y dejar al club ilicitano en busca de su primera victoria.

Racing ha cosechado cuatro puntos, mientras que Elche suma uno solo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP