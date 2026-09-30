Al menos cinco muertos deja crecida de un río en el sur de Ecuador afectado por fenómeno El Niño

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El hecho ocurrió en medio de las fuertes lluvias que se presentan en esa zona del país debido a la presencia del fenómeno El Niño, que llevó al gobierno a declarar un mes atrás la alerta roja (máxima) en todo el territorio.

Johnny Peñafiel, jefe de prevención del Cuerpo de Bomberos de La Troncal, en la provincia de Cañar, donde ocurrió el percance, confirmó a The Associated Press que la tarde del miércoles concluyeron las tareas de rescate tras localizar los cuerpos de las cuatro víctimas restantes. Uno había sido hallado la noche previa.

Los fallecidos tenían entre 26 y 53 años, añadió Peñafiel.

Óscar López, uno de los sobrevivientes, relató a la radio “La Troncal” que los trabajadores de la empresa de agua municipal se trasladaban hacia el poblado Cerro Azul, al otro lado del río Bulubulu, cuando el vehículo “se apagó en medio del camino”.

Pese a los intentos por sacarlo de la zona, “no nos dio tiempo a nada, cuando miramos a nuestras espaldas ya venía el aluvión encima”, contó López, quien se encontraba en la zona para cooperar en la búsqueda de sus compañeros. Él y otras seis personas lograron sobrevivir.

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó 168 eventos provocados por las intensas lluvias que dejan hasta el momento 35 fallecidos, según su último balance.

En julio, al menos 13 personas murieron tras el desbordamiento de un río en la provincia de Zamora Chinchipe, en el sureste del país andino. Seis personas, incluida la gobernadora provincial, Ivonne Panchi, continúan desaparecidas tras ser arrastradas por la riada, según las autoridades. FUENTE: AP

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