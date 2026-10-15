Al menos cinco fallecidos tras accidente de autobús en el suroeste de Colombia

Compartir en:









El siniestro se registró en la noche del miércoles en el departamento del Cauca sobre la vía Panamericana, la principal del suroeste del país, cuando el bus “perdió el control y se volcó”, según reportó en la red social X la Agencia Nacional de Infraestructura.

La Agencia mostró una fotografía de un bus de color rojo volcado sobre uno de sus costados, en una zona de vegetación situada por debajo del nivel de la vía, mientras policías y agentes forenses hacían el levantamiento de al menos dos cuerpos sin vida.

Carolina Camargo, secretaria de Salud del Cauca, dijo luego a la prensa que dos personas fallecieron en el lugar del siniestro vial y tres más al interior de los hospitales donde eran atendidos. La funcionaria aseguró que uno de los fallecidos era un menor de edad.

La red hospitalaria del Cauca reportó haber atendido a 64 personas, según detalló Camargo. Dos de los heridos revisten gravedad, mientras que los demás fueron reportados como estables o dados de alta en los hospitales, agregó la funcionaria.

“Estamos en un trabajo con Migración Colombia, porque la mayoría de estas personas tienen una nacionalidad ecuatoriana y venezolana”, afirmó Camargo.

Jesús Laguna, quien se presentó a la prensa como representante de la empresa ecuatoriana Panamericana Internacional, afirmó que el bus habría sido víctima de un intento de robo antes de volcarse.

“La información que tenemos es que había un intento de robo; el conductor, indudablemente, con esa situación de unos disparos que hubo, el bus perdió pista y fue cuando se accidentó”, aseguró Laguna. Laguna agregó que el bus accidentado partió el martes desde Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, y tenía una ruta autorizada para transitar hacia el suroeste de Colombia y llegar hasta Huaquillas, población ecuatoriana fronteriza con Perú. FUENTE: AP