Al menos 48 muertos en Nigeria tras tomar una bebida que podría llevar metanol, dice la policía

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Uno de los 15 detenidos en relación con el incidente se dedicaba a producir bebidas “que se sospecha contienen metanol y está ayudando a la policía con las investigaciones”, señaló Abayomi Jimoh, vocero de la policía de Ondo,

Más de un centenar de personas más han enfermado tras ingerir la bebida en los últimos días en las áreas de gobierno local de Odigbo e Irele, en Ondo, declaró a The Associated Press Banji Ajaka, comisario de Salud del estado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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