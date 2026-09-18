Al menos 4 muertos por inundaciones en Vietnam

Una imagen aérea muestra casas sumergidas por las inundaciones tras varios días de lluvia en la provincia de Ninh Binh, Vietnam, el viernes 18 de septiembre de 2026. (Thuy Dung/VNA vía AP) AP

Grandes zonas siguen inundadas, aunque la lluvia que ha caído en la región desde el lunes se detuvo el jueves por la tarde. El agua continuaba cubriendo caminos y zonas bajas, lo que interrumpió el tráfico y la vida cotidiana.

Vietnam figura entre los países más vulnerables al clima y es propenso a las inundaciones, con una extensa costa expuesta a tifones, y grandes poblaciones que viven en zonas bajas y ciudades costeras. Riesgos climáticos como el aumento del nivel del mar y lluvias más extremas agravan estas vulnerabilidades.

Los medios estatales informaron el viernes que las autoridades en Hanoi encontraron el cuerpo de un estudiante universitario que estaba desaparecido desde el jueves. Su cuerpo fue hallado en la entrada de un sistema de drenaje que conduce hacia un río en el suroeste de la ciudad.

Los residentes habían encontrado la motocicleta azul del estudiante de primer año de la Universidad de Minería y Geología de Hanoi cerca de la entrada del alcantarillado. Se sospecha que fue arrastrado hacia una alcantarilla durante las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.

Otras tres personas murieron por un deslizamiento de tierra en la zona de Da Bac, en la provincia mayormente rural de Phu Tho, al noroeste de Hanoi, el jueves por la noche, según reportaron los medios estatales.

Los medios estatales señalaron que el río Bui, que atraviesa zonas rurales al suroeste de Hanoi, había subido a niveles peligrosos el jueves y decenas de hogares han quedado incomunicados. Las autoridades han evacuado a 150 familias, con más de 500 personas, de zonas bajas.

Las autoridades locales han activado planes de respuesta ante desastres y de búsqueda y rescate.

Más de 16.000 viviendas quedaron anegadas, y las provincias de Thanh Hoa y Ninh Binh figuran entre las más afectadas.

Las inundaciones también cubrieron más de 24.000 hectáreas (59.305 acres) de arroz, hortalizas y otros cultivos. Otras 1.176 hectáreas (2.900 acres) de zonas de acuicultura resultaron afectadas. ___

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP