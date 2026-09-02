Al menos 22 muertos tras choque de autobús en la península del Sinaí, Egipto

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El siniestro ocurrió en una carretera que conecta los complejos turísticos de Dahab y Nuweiba, en la provincia de Sinaí del Sur, indicó el Ministerio de Salud egipcio en un comunicado.

Se movilizaron 20 ambulancias para trasladar a los muertos y heridos a hospitales cercanos, agregó la nota, que no ofreció más detalles sobre la nacionalidad de los afectados.

El Ministerio de Exteriores de Jordania indicó que entre las víctimas había ciudadanos jordanos, pero no precisó una cifra.

La cadena pública Al-Mamlaka, con sede en Amán, reportó que 10 jordanos murieron en el accidente y que el vehículo iba a Amán desde El Cairo cuando volcó en una carretera entre Dahab y Nuweiba.

El Ministerio de Salud egipcio no dio detalles sobre la causa del siniestro, pero la prensa egipcia dijo que el bus volcó después de que reventara uno de sus neumáticos.

Los accidentes de tránsito se cobran miles de vidas cada año en Egipto, que tiene un deficiente historial de seguridad en el transporte. El exceso de velocidad, las malas carreteras y el escaso cumplimiento de las leyes de tráfico son los principales motivos detrás de la mayoría de los choques.

En enero, 21 personas murieron y 16 más resultaron heridas en una colisión múltiple masiva que involucró a varios vehículos en una carretera cerca de la provincia sureña de Beni Suef. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP