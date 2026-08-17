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Al menos 2 heridos en un tiroteo en una escuela de Filipinas

MANILA, Filipinas (AP) — Al menos dos personas resultaron heridas en un tiroteo en una escuela secundaria en la ciudad de Zamboanga, en el sur de Filipinas, informó la policía el martes.

La portavoz de la policía regional, la mayor Shellamie Chang, manifestó que las fuerzas policiales intentaban asegurar el campus escolar, pero no dio más detalles.

Testigos indicaron que el campus era el de la Universidad Ateneo de Zamboanga.

Periodistas en el lugar señalaron que el sospechoso era un estudiante de séptimo grado y que las víctimas recibieron disparos en un aula. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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