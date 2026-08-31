americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Al-Hilal y Karim Benzema acuerdan rescindir el contrato tras 6 meses

RIAD, Arabia Saudí (AP) — El delantero francés Karim Benzema se desvinculó de Al Hilal apenas seis meses después de incorporarse procedente del rival saudí Al-Ittihad.

Karim Benzema celebra al final de un partido con Al Ittihad ante Auckland City FC en el Mundial de Clubes, el 12 de diciembre de 2023, en Yeda, Arabia Saudí. (AP Foto/Manu Fernández)
Karim Benzema celebra al final de un partido con Al Ittihad ante Auckland City FC en el Mundial de Clubes, el 12 de diciembre de 2023, en Yeda, Arabia Saudí. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Al Hilal informó en un comunicado que ambas partes acordaron el lunes rescindir de mutuo acuerdo su contrato.

No está claro si Benzema, de 38 años, se unirá a otro club o se retirará.

El anuncio de la salida del ex Balón de Oro se produjo después de que el delantero inglés Ollie Watkins se sumara a la lista de salidas de alto perfil de Aston Villa al fichar por Al Hilal el domingo, por una cifra reportada de 51 millones de libras (69 millones de dólares).

Benzema se mudó a Arabia Saudí en junio de 2023, cuando dejó el Real Madrid tras 14 años y 648 partidos en los que marcó 354 goles.

Benzema fijó un récord del club de 25 títulos con el Madrid, incluidos cinco trofeos de la Liga de Campeones. Suma 97 partidos internacionales y 37 goles con Francia.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

RUSIA CONDICIONA EL REGRESO DE SUS VUELOS A CUBA: exige garantías de combustible antes de reanudar operaciones

RUSIA CONDICIONA EL REGRESO DE SUS VUELOS A CUBA: exige garantías de combustible antes de reanudar operaciones

VIDEO: Buscan a hombre que incendió gasolinera en Miami-Dade y dejó mensaje contra el embargo de EEUU a Cuba

VIDEO: Buscan a hombre que incendió gasolinera en Miami-Dade y dejó mensaje contra el embargo de EEUU a Cuba

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Cacerolazo en el Vedado tras más de 24 horas sin electricidad: crecen las protestas por apagones en La Habana

Cacerolazo en el Vedado tras más de 24 horas sin electricidad: crecen las protestas por apagones en La Habana

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla mientras el presidente Donald Trump escucha durante una reunión del gabinete, el viernes 31 de julio de 2026, en Camp David —la residencia de descanso presidencial—, cerca de Thurmont, Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

TRUMP ANUNCIA HISTÓRICO ACUERDO CON VENEZUELA: EEUU tomará control de 65.000 millones de barriles de petróleo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter