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Air China reanudará vuelos a Norcorea a fin de mes tras reinicio de servicio de trenes

BEIJING (AP) — Air China reanudará los vuelos entre Beijing y Corea del Norte a partir del 30 de marzo, informó el sábado el sitio web de la aerolínea, después que a principios de esta semana se reanudaran los servicios de trenes de pasajeros entre ambos países.

Según el sitio web de la aerolínea estatal, los vuelos desde la capital de China a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, operarán todos los lunes hasta el 18 de mayo, pero se reducirán a dos lunes en junio.

Corea del Norte prohibió el turismo, expulsó en avión a diplomáticos y restringió severamente el tráfico fronterizo en 2020, con el inicio de la pandemia de coronavirus, en una de las medidas contra el COVID-19 más draconianas del mundo. Dos años después, Pyongyang comenzó a flexibilizar lentamente las restricciones y a reabrir sus fronteras.

La aerolínea norcoreana Air Koryo reanudó los vuelos entre las capitales de ambos países en 2023.

Corea del Norte aceptó en febrero de 2024 a algunos rusos para visitas turísticas, los primeros extranjeros en visitar el país. Ese hecho sorprendió a muchos observadores, que pensaban que los primeros turistas en llegar a Corea del Norte tras la pandemia serían de China, el mayor socio comercial de Pyongyang y su principal aliado.

Posteriormente, Corea del Norte empezó a recibir también a turistas de otros países.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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