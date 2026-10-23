Águilas Cibaeñas caen y son últimas en Liga Dominicana

Jonathan Guzmán conectó un cuadrangular de tres carreras y Marco Hernández produjo dos anotaciones con un doble para encabezar la ofensiva de los Leones.

El Escogido tomó ventaja de 3-0 en la primera entrada, pero las Águilas remontaron con un jonrón de tres carreras de Christopher Morel en la cuarta para ponerse arriba 4-3. Los Leones recuperaron la delantera en el cierre del mismo episodio con el cuadrangular de Guzmán y agregaron tres carreras en el quinto.

Willy Vásquez impulsó la última carrera de las Águilas con un doble en la novena entrada.

En San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales derrotaron 8-3 a los Tigres del Licey, con un ataque de cinco carreras en la primera entrada, encabezado por un triple de César Prieto que produjo dos anotaciones. Josh Lester y Marco Luciano impulsaron una carrera cada uno en ese episodio, mientras que Leo Bernal agregó otra en el tercero.

El Licey descontó con dos carreras en la cuarta entrada, pero Raimel Tapia conectó un sencillo productor de dos en la sexta.

Los Tigres de Aragua se mantuvieron al frente en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional al derrotar 7-1 a los Leones del Caracas, con dos cuadrangulares de Keyber Rodríguez, quien terminó con tres remolcadas.

Alberth Martínez agregó dos producidas mientras que Lorenzo Cedrola y Gorkys Hernández conectaron dos imparables cada uno, en una ofensiva de diez hits.

José González (1-0) se llevó la victoria con seis entradas de dos imparables y una carrera. Ponchó a siete bateadores y concedió una base por bolas.

Erick Leal (0-1) cargó con la derrota tras permitir cinco carreras y siete hits en cuatro episodios. Los Leones apenas conectaron tres imparables y anotaron su única carrera mediante un jonrón solitario de Alfredo Duno en la tercera entrada.

En Porlamar, los Bravos de Margarita apalearon 10-2 a los Tiburones de La Guaira, con una ofensiva de 14 imparables encabezada por Edward Olivares, quien produjo tres carreras.

Pedro Martínez y Moisés Gómez remolcaron dos cada uno.

Ángel Rondón (1-0) se llevó la victoria tras lanzar seis entradas de cinco imparables y dos carreras —una limpia. Anthony Escobar (0-1) cargó con la derrota al permitir cuatro anotaciones sin retirar a ningún bateador.

En Valencia, los Caribes de Anzoátegui aplastaron 13-7 a los Navegantes del Magallanes, con una ofensiva de 18 imparables y un ataque de ocho carreras en la segunda entrada. Robert Pérez Jr. conectó tres hits y sumó cuatro carreras impulsadas, mientras que Gabriel González, Jacob Teter y Herlis Rodríguez produjeron dos cada uno.

Los Cardenales de Lara derrotaron 11-8 a las Águilas del Zulia en Barquisimeto, gracias a un ataque de tres carreras en la octava entrada. Carlos Colmenárez conectó un jonrón con las bases llenas en la tercera y totalizó cinco producidas, mientras que Rafael Ortega impulsó dos más con un sencillo en la séptima.

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FUENTE: AP