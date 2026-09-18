Agente del ICE se declara inocente de cargos federales por mentir al FBI

Christian Castro, derecha, agente de inmigración acusado de dispararle a un venezolano durante la ofensiva migratoria en Minneapolis a principios de este año y de mentirle a los investigadores sobre lo que ocurrió, sale del tribunal con su abogado Daniel Gerdts, izquierda, tras una audiencia en el edificio federal Warren E. Burger, el viernes 18 de septiembre de 2026, en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Ellen Schmidt) AP

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Christian Castro compareció ante un juez magistrado federal tras ser acusado formalmente por la fiscalía este mes de seis cargos federales por hacer declaraciones falsas sobre el tiroteo del 14 de enero contra Julio Cesar Sosa Celis.

Castro, con un traje negro y un monitor electrónico visible en el tobillo, dijo muy poco durante la audiencia. El ICE lo suspendió sin sueldo a principios de este año.

La audiencia federal de Castro se realizó el viernes, un día después de que compareciera ante un tribunal estatal por cargos de agresión y fuera puesto en libertad. Su abogado defensor, Daniel Gerdts, declinó hacer comentarios sobre el caso al salir del juzgado.

Los procedimientos judiciales se realizaron tras meses de disputas legales sobre si Castro, de 52 años, sería extraditado desde Texas, su estado de residencia, para enfrentar cargos en Minnesota. Al final, regresó por su cuenta después de ser liberado de una cárcel de Texas el mes pasado.

El caso se vio rápidamente arrastrado a la política nacional. Minnesota es blanco frecuente del presidente Donald Trump, quien frecuentemente arremete contra el gobernador demócrata Tim Walz, quien se postuló como candidato a la vicepresidencia en la más reciente elección presidencial, así como contra la representante Ilhan Omar, nacida en Somalia. El gobernador de Texas, Greg Abbott, aliado de Trump, en ocasiones vinculó su negativa a firmar la orden de extradición de Castro con las investigaciones en curso sobre un fraude masivo en programas gubernamentales de servicios sociales en Minnesota. Trump utilizó las investigaciones por fraude para justificar la ofensiva.

En el caso federal y en el estatal contra Castro, los fiscales sostienen que le disparó en la pierna a Sosa Celis, de 24 años, al efectuar disparos a través de la puerta principal de una vivienda en Minneapolis. Afirman que Castro luego mintió a los investigadores cuando les dijo que lo habían atacado con el palo de una escoba y una pala para nieve antes de disparar su arma.

Los fiscales de Minnesota lo acusaron en mayo, pero se vieron frustrados en sus esfuerzos por extraditarlo desde Texas, donde había sido arrestado.

Finalmente, se entregó a las autoridades federales cuando funcionarios dieron la voz de alarma de que podría huir a través de la frontera entre Estados Unidos y México tras ser liberado de una cárcel de Texas. Fue acusado por separado en un tribunal federal de distrito a principios de este mes.

Se trata del primer procesamiento del Departamento de Justicia contra un agente federal por acciones cometidas durante la Operación Metro Surge de este año, en la que miles de agentes se trasladaron a las Ciudades Gemelas, lo que derivó en protestas generalizadas, arrestos y la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

En una audiencia anterior ante un juez federal en Texas, Castro fue puesto en libertad bajo una fianza de 75.000 dólares y se le ordenó llevar un monitor GPS en el tobillo. También se le ordenó entregar su pasaporte y cualquier arma de fuego personal.

El gobierno de Trump dice que solo las autoridades federales tienen jurisdicción

Las autoridades de Minnesota han librado una disputa con el gobierno de Trump sobre quién debe encargarse de cualquier acusación contra Castro. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado el procesamiento del agente por parte de Minnesota como “ilegal y nada más que una maniobra política”, al afirmar que solo las autoridades federales tienen jurisdicción.

Las autoridades, incluida la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, arrestaron a Castro en Texas el 29 de mayo, después de que un juez de Minnesota emitiera una orden de arresto a nivel nacional.

Minnesota solicitó su extradición durante su detención en Texas, pero Abbott se negó a firmar la orden.

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El periodista de The Associated Press Russ Bynum, contribuyó a este despacho desde Savannah, Georgia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP