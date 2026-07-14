Agencia de la ONU investiga reportes de 2 naufragios de refugiados rohinyas

ARCHIVO - El Alto comisionado de ACNUR, Barham Salih, habla durante una entrevista con The Associated Press, en Roma, el 26 de enero de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) AP

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados indicó en un comunicado que las embarcaciones, según los reportes, salieron del estado occidental de Rakáin, en Myanmar, a finales de junio antes de hundirse.

“Estamos profundamente preocupados por la posible pérdida de vidas y estamos trabajando para verificar más detalles”, indicó ACNUR.

La agencia declinó divulgar información adicional, como cuántas personas se creía que iban a bordo o la ubicación aproximada donde se hundieron las embarcaciones.

Alrededor de 1,2 millones de rohinyas apátridas, en su mayoría musulmanes, siguen atrapados en miserables y superpoblados campamentos de refugiados en Bangladesh tras huir de oleadas de violencia por parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar.

Los refugiados no tienen forma de regresar de manera segura a Myanmar, que sigue gobernada por el ejército que mató a miles de rohinyas en 2017 durante lo que Estados Unidos describió como genocidio. Los rohinyas que aún viven en Myanmar enfrentan severas restricciones y muchos están confinados en campos de internamiento.

Los fuertes recortes a la ayuda exterior de Estados Unidos y otros países han provocado reducciones de raciones en los campamentos de refugiados de Bangladesh, mientras el ejército gobernante y una organización armada étnica en Rakáin han combatido por el control de la región.

La inestabilidad ha llevado a un número creciente de rohinyas a intentar la peligrosa travesía hacia Malasia en embarcaciones endebles. Según los reportes, miles han muerto en el proceso, incluidos bebés, niños y mujeres embarazadas. Las autoridades marítimas locales con frecuencia abandonan a los rohinyas en el mar, a menudo ignorando avisos sobre embarcaciones en peligro.

“Salvar vidas y rescatar a quienes están en peligro en el mar es un imperativo humanitario y un deber arraigado de acuerdo al derecho marítimo internacional”, afirmó el martes ACNUR, que pidió a los países que refuercen las labores de búsqueda y rescate e instó a las autoridades regionales y a la comunidad internacional a actuar más.

Más de 6.500 rohinyas huyeron y se reportó que casi 900 murieron o desaparecieron en 2025, el año más mortífero para los rohinyas que intentaron salir en barco. Esa cifra representa la tasa de mortalidad más alta de cualquier ruta importante de travesías marítimas de refugiados y migrantes en el mundo, indicó el ACNUR.

Más de 5.400 refugiados rohinyas han huido en barco en lo que va de este año, con 540 reportados como desaparecidos o muertos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP