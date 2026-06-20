Aficionados mexicanos celebran el "milagro" del Tri y agradecen al "niño Jesús futbolista"

Una imagen del Niño Jesús con la camiseta de la selección de México dentro dentro de la Catedral de la Ciudad de México durante el Mundial, el domingo 14 de junio de 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

El día después de consagrarse la primera selección a avanzar a la siguiente fase del Mundial, muchos de los fanáticos han acudido a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México para darle las gracias al niño Jesús, arropado en la camiseta negra de la selección, por su ayuda.

México fue el primer equipo a avanzar a la siguiente fase del Mundial tras imponerse 1-0 a Corea del Sur gracias a un error garrafal del arquero Kim Seung-gyu. A pocos minutos del final, el arquero Raúl Rangel evitó el empate y salvó a los anfitriones con una doble parada que hizo temblar la afición.

“Fue un milagro el error del portero surcoreano y un milagro del portero de nosotros”, dijo el hincha Martín Sánchez. “Rangel fue el héroe que paró el gol, otro milagro”.

Tras los festejos que tomaron cuenta de las calles del centro de la ciudad, Sánchez y su esposa Jaqueline acudieron a la Catedral Metropolitana para agradecer la intervención divina.

“Vine a darle las gracias al niño Dios por darnos la oportunidad de haber ganado", agregó Sánchez, ilusionado con la posibilidad de que México supera la barrera histórica de los cuartos de final. “Él nos tiene que echar la mano un poquito”.

Aquí, en el país del fútbol y donde más del 70% de la población profesa la fe católica, hasta mismo el niño Jesús se viste con los colores del Tri.

Desde el inicio del Mundial, cientos de hinchas han realizado una peregrinación a la iglesia más icónica de la ciudad para rogarle al “niño futbolista” su intervención para el triunfo de la selección.

La tradición de vestirle al pequeño con el uniforme del combinado nacional remonta al año de 1970, cuando México albergó por primera vez una Copa del Mundo.

Desde entonces, el niño Jesús se convirtió en hincha y ha sido testigo de la coronación de Pelé y del tricampeonato de Brasil, de la “Mano de Dios” de Diego Maradona que permitió el título argentino de 1986 y de la hazaña mexicana de recibir por tercera vez al torneo, algo inédito para cualquier otra nación.

“Esta imagen muestra la profunda religiosidad del pueblo mexicano y el cariño que mueve a la sociedad para encomendar esta justa deportiva a nuestro Señor”, explicó la Catedral Metropolitana en un mensaje.

En la última semana, el futbolista sagrado ha atraído no solo a fieles futboleros sino también una infinidad de turistas curiosos, vistiendo las camisetas de Colombia, Alemania, España y hasta Croacia. Al igual que la selección, cuenta con los tres uniformes oficiales del país - en los colores verde, blanco y negro - que se cambian a cada partido del Tri.

“¡El Niño hizo el milagro!”, celebró la congregación minutos después del pitido final en un grupo de periodistas. Al mismo instante, una verdadera multitud convergía a la céntrica Torre del Ángel para los festejos tras la victoria de México.

El joven Andrés Lira, de 12 años, fue uno de ellos. Acompañado de su madre Natalia, una católica devota pero también apasionada declarada del fútbol, al día siguiente la dupla quiso darle las gracias al pequeño hincha santo. “Yo sufrí, grité, me lo pasé muy mal viendo el partido”, contó el muchacho. “De verdad necesitábamos toda ayuda posible y llegó una divina".

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FUENTE: AP