Aficionados de Escocia invaden Boston por el Mundial y los bares no se dan abasto

Aficionados escoceses celebran en un parque de Boston antes del partido por el Grupo C del Mundial entre Escocia y Haití, el sábado 13 de junio. (AP Foto/Martin Meissner) AP

“Sabía que habría un tsunami de la Tartan Army (aficionados de Escocia)”, señaló Jason Waddleton, oriundo de Escocia y propietario de The Haven, un restaurante y bar escocés en Boston desde 2010.

Primero, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, aceptó extender temporalmente el horario de servicio en bares y restaurantes durante la Copa del Mundo. Después llegaron miles de escoceses —una estimación afirma que hasta 50.000— que descendieron sobre el área de Boston, incluida la cercana Providence, Rhode Island, que se ha convertido en una base de operaciones para muchos de ellos en las últimas semanas.

Luego apareció la Tartan Army marchando por las calles de Boston después de que Escocia superó a Haití en su presentación la semana pasada, apoderándose del célebre Fenway Park durante la noche para la Celebración de la Herencia Escocesa en la casa de los Medias Rojas de Boston.

Aficionados de la Copa del Mundo en Boston, especialmente los escoceses, han puesto en serios predicamentos el suministro de cerveza en una ciudad acostumbrada al consumo en grandes cantidades en festividades como el Día de San Patricio y el 4 de julio.

The Haven, que desde hace tiempo sirve la cerveza más vendida de Escocia --Tennent’s Lager--, pasó de cuatro barriles por semana a ordenar 50 sólo para esta semana. La Tennent's se ha agotado en otros bares, que se han visto obligados a triplicar sus pedidos para asegurarse de que no vuelva a ocurrir. Sam Adams indicó que su famosa cerveza Samuel Adams Boston Lagers se agotó en su cervecería insignia en Boston el fin de semana pasado después de que los aficionados escoceses llegaron a la ciudad.

“En esencia se acabó todo lo que se nos asignó. Todavía nos queda y recibiremos más el lunes”, manifestó Waddleton.

El ambiente festivo se intensificó el viernes, mientras Escocia se preparaba para jugar su segundo partido del torneo fuera de Boston.

“Saben festejar, saben hacer amigos e influir en la gente”, expresó Waddleton sobre los escoceses.

Los escoceses llenan los pubs del área de Boston

Una de las bebidas más buscadas en los pubs de Boston esta semana ha sido la Tennent’s Lager.

Anteriormente sólo se podía encontrar en The Haven, pero Tennent’s cerró acuerdos antes del inicio del Mundial y distribuyó barriles a 80 bares en Boston y zonas aledañas.

Samantha Crawford, gerente de marketing internacional de Tennent’s, explicó que en cuanto Escocia obtuvo su boleto al Mundial en noviembre pasado, empezaron los preparativos para distribuir su producto a Estados Unidos. También han enviado suministros a bares de Miami antes del partido de Escocia contra Brasil la próxima semana.

“Ha sido algo que hemos estado preparando desde hace tiempo. Al día siguiente nos pusimos a trabajar”, señaló sobre los preparativos para asegurarse de que haya abasto de su cerveza en Estados Unidos. Añadió que la cerveza está arraigada en la cultura deportiva de Escocia.

Muchos bares y restaurantes fueron tomados por sorpresa

Mivan Spencer, propietario de Caffe Dello Sport en el North End de Boston, contó que está acostumbrado a lidiar con grandes multitudes durante torneos importantes de fútbol, pero quedó sorprendido por el volumen que ha visto durante la Copa del Mundo.

“Después del primer fin de semana de partidos, definitivamente me quedé sin casi todo”, relató Spencer. “Por suerte, tengo un par de restaurantes más de los que tomé prestado producto para poder aguantar”.

Lo primero que se le agotó fue Tennent’s, poco después Peroni.

Spencer indicó que desde entonces ha triplicado su pedido habitual de alcohol para esta semana, y aseguró que es para “que no me falte nada”.

En High Street Place, un mercado gastronómico en el centro de Boston, el suministro de bebidas que se tenía previsto que durara una semana se convirtió en abasto para cuatro días, afirmó Lauren Johnson, gerente de mercado del recinto.

“Afortunadamente, tenemos grandes socios, y nuestros distribuidores pudieron adaptarse rápidamente y aumentar los pedidos subsecuentes para satisfacer la demanda sin problemas”, sostuvo.

Conectándose con la cerveza icónica de Boston, Sam Adams

Sam Adams informó que su cervecería insignia se quedó sin su famosa Samuel Adams Boston Lager el fin de semana pasado. La cervecera dijo que la Tartan Army bebió, entre jueves y domingo, cuatro veces más Boston Lager de lo que el establecimiento suele vender durante un tramo festivo de cuatro días como el 4 de julio.

Sam Adams ha vendido hasta la fecha más de 4.000 pintas de Boston Lager, vaciando alrededor de 90 barriles, indicó Devon Sage, portavoz de Sam Adams.

“Tuvimos que programar cuatro ‘entregas de emergencia’”, escribió Sage en un correo electrónico.

La diplomacia del fútbol llega a Massachusetts por el Mundial

Los políticos de Massachusetts también se han sumado a la fiebre del fútbol.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, ha sido una presencia constante en el festival de aficionados de Boston y ha aparecido en varias reuniones para ver los partidos. La gobernadora Healey declaró el 18 de junio como el “Día de Agradecimiento a los Aficionados del Mundial” y se le vio detrás de la barra en The Haven sirviendo bebidas a los clientes.

Waddleton no pudo evitar sonreír al señalar que la gobernadora tal vez necesite mejorar un poco sus habilidades como bartender.

“Maura Healey necesita aprender a servir una pinta antes de conseguir ese turno del domingo”, dijo Waddleton. “Pero podemos trabajar en eso”.

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La periodista de The Associated Press Kimberlee Kruesi, y lis colaboradores Ken Powtak y Caterina McGuigan contribuyeron con este despacho.

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FUENTE: AP