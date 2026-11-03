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Aficionados del Man United intentan interrumpir duelo de la Liga de Campeones

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Los aficionados del Manchester United intentaron interrumpir el partido de la Liga de Campeones contra la Roma el martes al lanzar pelotas de tenis al terreno de juego en Old Trafford.

El guardameta del Manchester United, Senne Lammens, retira una pelota de tenis lanzada a la cancha por los aficionados durante un partido de fútbol de la fase de liga de la Liga de Campeones entre el Manchester United y la AS Roma en Mánchester, Inglaterra, el martes 3 de noviembre de 2026. (Foto AP/Jon Super)
El guardameta del Manchester United, Senne Lammens, retira una pelota de tenis lanzada a la cancha por los aficionados durante un partido de fútbol de la fase de liga de la Liga de Campeones entre el Manchester United y la AS Roma en Mánchester, Inglaterra, el martes 3 de noviembre de 2026. (Foto AP/Jon Super) AP

El United perdía 2-0 dentro de los primeros 18 minutos cuando se llevó a cabo la protesta que había sido planificada con antelación y se había anunciado más temprano ese día en redes sociales.

Al final solo provocó una breve demora, ya que se lanzaron pocas pelotas desde el Stretford End y los jugadores las retiraron rápidamente. El United le dio la vuelta al marcador y se impuso 2-0.

La protesta quedó lejos de la magnitud de una manifestación similar el año pasado por parte de los aficionados del Celtic, cuando intentaban impulsar un cambio en la cúpula de su club.

Los seguidores del United llevan mucho tiempo intentando forzar un cambio de régimen en su club con numerosas protestas contra los propietarios estadounidenses, la familia Glazer.

El propietario minoritario, el multimillonario británico Jim Ratcliffe, también ha recibido críticas ante los problemas del equipo en el campo y el aumento de los precios de las entradas.

Ratcliffe, dueño del gigante petroquímico INEOS, asumió el control de las operaciones futbolísticas tras comprar una participación inicial del 25% por 1.300 millones de dólares en 2024. Desde entonces, el 20 veces campeón de Inglaterra ha despedido a dos entrenadores, mientras que la posición de Michael Carrick está bajo un intenso escrutinio tras un inicio de temporada complicado.

Los Glazer han sido impopulares entre los aficionados desde su compra apalancada del club en 2005.

La protesta se programó para el minuto 21 para marcar los 21 años de propiedad de los Glazer.

El United llegó al partido del martes con una racha de nueve encuentros sin ganar y se vio rápidamente por detrás ante la Roma cuando Matias Soule anotó a los 11 minutos.

Siete minutos después, Donyell Malen puso el 2-0 con un penal.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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