Afganistán reporta 9 civiles muertos en ataques aéreos paquistaníes. Pakistán lo niega

El Ministerio paquistaní de Información señaló que sus ataques golpearon escondites de milicianos en dos lugares y que “los informes iniciales sugieren” que 22 milicianos habían muerto. Las afirmaciones sobre víctimas de cualquiera de las partes no pudieron verificarse de manera independiente.

Los ataques se producen en medio de repetidos enfrentamientos transfronterizos entre ambos países, en los que Pakistán ha realizado bombardeos dentro de Afganistán desde que las tensiones entre los dos países se dispararon de forma dramática a principios de este año. Los dos vecinos mantienen viejas disputas por la actividad de milicianos a lo largo de su frontera.

La Misión de las Naciones Unidas en Afganistán indicó la semana pasada que había documentado más de 1.100 muertes y lesiones de civiles en Afganistán por violencia transfronteriza en lo que va de este año. Pakistán niega atacar a civiles y sostiene que apunta a milicianos que realizan ataques dentro de Pakistán. Afganistán niega dar refugio a milicianos.

El portavoz del gobierno talibán de Afganistán, Zabihullah Mujahid, afirmó que los ataques aéreos alcanzaron viviendas civiles en la provincia sureña de Helmand y en la provincia oriental de Kunar, destruyeron tres casas, mataron a nueve mujeres y niños e hirieron a otros 11 civiles.

“Consideramos que se trata de un acto de agresión y un crimen que viola todos los principios universalmente aceptados”, afirmó en su condena al ataque.

El Ministerio paquistaní de Información indicó que los ataques aéreos estuvieron “bien planificados y calibrados” contra escondites y campamentos de milicianos, y que “se llevaron a cabo en Afganistán con precisión y exactitud”. Añadió que en los escondites se encontraron grandes cantidades de armas y municiones, que fueron destruidas.

Pakistán acusa al gobierno talibán de Afganistán de permitir que milicianos, en particular los talibanes paquistaníes —conocidos formalmente como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP— operen desde territorio afgano y lleven a cabo ataques dentro de Pakistán. El TTP es un grupo separado, pero aliado del talibán afgano, que gobierna Afganistán desde que tomó el poder en 2021. Kabul niega brindar al grupo un refugio seguro y ha rechazado las acusaciones de Pakistán.

“El peligro para Pakistán emana de Afganistán”, señaló el ministerio de Pakistán. “Nuestra acción apuntó con precisión a los centros terroristas”.

“Se tomaron las máximas precauciones y se garantizó que no se produjera ningún daño colateral”, afirmó el comunicado. Su campaña “continuará a pleno ritmo para eliminar” la amenaza de los milicianos del país, añadió.

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El periodista de The Associated Press Munir Ahmed en Islamabad contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP