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Afganistán acusa a Pakistán de ataques transfronterizos que dejaron 3 muertos y 14 heridos

KABUL (AP) — Afganistán acusó a Pakistán de llevar a cabo ataques transfronterizos en su territorio el lunes, que alcanzaron zonas civiles y dejaron al menos tres muertos y otros 14 heridos, al tiempo que la tensión entre los dos vecinos se mantenía alta pese a las recientes conversaciones de paz.

El portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdullah Fitrat, publicó en X que los ataques paquistaníes habían destruido dos escuelas, dos mezquitas y un centro de salud en la provincia afgana oriental de Kunar. Pakistán no ha hecho comentarios sobre la acusación. Islamabad ha rechazado repetidamente acusaciones anteriores de atacar zonas civiles en Afganistán.

Pakistán y Afganistán se han visto envueltos en meses de combates que han dejado cientos de muertos desde finales de febrero, cuando Afganistán lanzó una ofensiva transfronteriza contra Pakistán en represalia por bombardeos paquistaníes dentro de Afganistán.

Pakistán acusa a Afganistán de dar refugio a milicianos que perpetran ataques dentro de Pakistán, especialmente los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. El grupo es independiente, pero aliado de los talibanes afganos, que ahora gobiernan Afganistán desde que tomaron el poder en el país en 2021 tras la caótica retirada de tropas lideradas por Estados Unidos. Kabul niega la acusación.

A principios de abril, funcionarios afganos y paquistaníes se reunieron para conversaciones de paz mediadas por China en Urumqi, en el oeste de China. Ambas partes habían acordado no intensificar su conflicto y “explorar una solución integral”, había dicho entonces el gobierno chino. Pero algunos enfrentamientos transfronterizos han continuado, aunque con menor intensidad que antes de las conversaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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