Adolescente Konnor Griffin deslumbra en debut y Piratas vencen 5-4 a Orioles para hilar 3ra victoria

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Konor Griffin es empapado con la hielera por Ryan O'Hearn, su compañero en los Piratas de Pittsburgh, tras el juego del viernes 3 de abril de 2026 ante los Orioles de Baltimore (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

El campocorto de los Piratas, de 19 años, conectó un doble impulsor en su primer turno al bate en las Grandes Ligas, y Pittsburgh resistió para vencer el viernes 5-4 a los Orioles de Baltimore.

Griffin, ascendido el jueves y considerado por consenso el principal prospecto del béisbol, lució plenamente a la altura durante una tarde electrizante en el PNC Park.

Conectó un doble al jardín central ante Kyle Bradish (0-2) en la parte baja de la segunda entrada y luego exhibió su velocidad al anotar a toda carrera con un sencillo corto de Jared Triolo al jardín derecho.

El adolescente,quien es el pelotero más joven en debutar en las Grandes Ligas como campocorto desde que Alex Rodríguez lo hizo con 18 años para Seattle en 1994, también recibió una base por bolas y resolvió sin problemas todas sus oportunidades a la defensiva.

Los Piratas lograron su tercera victoria consecutiva. Griffin se convirtió en el primer jugador de Pittsburgh menor de 20 años en embasarse dos veces en su debut desde Bobby Del Greco en 1952.

La multitud agotó las entradas en el PNC Park, inaugurado hace 25 años o cinco antes de que Griffin naciera el 24 de abril de 2006. El público rugió cuando el joven fue presentado durante la ceremonia previa al juego.

Los gritos se hicieron aún más fuertes cuando encontró una curva de 85 mph de Bradish y la conectó hacia la cerca del jardín central. Mitch Keller (1-0) permitió dos carreras y seis hits, con cuatro bases por bolas y cuatro ponches. El dominicano Gregory Soto cedió un jonrón solitario a Gunnar Henderson con dos outs en la novena, pero se recuperó al ponchar a su excompañero de los Mets Pete Alonso para conseguir su primer salvamento con Pittsburgh. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP