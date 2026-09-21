Acusan en Reino Unido a médico por delitos relacionados con genocidio de Ruanda de 1994

Los fiscales indicaron que el médico Vincent Brown, antes conocido como Vincent Bajinya, es la primera persona acusada en el Reino Unido por participar en el genocidio étnico en que se estima que murieron 800.000 personas.

Brown, de 65 años, fue arrestado y acusado de un cargo de conducta accesoria al genocidio y seis cargos de conducta accesoria al asesinato como crimen de lesa humanidad. La ley del Reino Unido permite a los fiscales británicos presentar cargos por algunos delitos internacionales, incluidos el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, independientemente de dónde se hayan cometido.

“Los cargos se relacionan con acusaciones de que el doctor Brown participó en el genocidio contra los tutsis en Ruanda en 1994”. Añadió: “Se alega que dirigió e incitó actos de asesinato y genocidio perpetrados por otros”.

Los investigadores de crímenes de guerra de la Policía Metropolitana comenzaron a indagar el caso en 2019 a solicitud del gobierno de Ruanda.

Brown es originario de Kigali, pero vive en Londres, donde en su momento trabajó para una organización benéfica con sede en Londres que ayudaba a enfermeras y parteras refugiadas que buscaban trabajar en el Reino Unido.

Se cree que ingresó al Reino Unido como solicitante de asilo en 1998, dijo al respecto el exministro de Justicia de Ruanda, Tharcisse Karugarama, a The Associated Press en 2006.

Brown cambió su nombre cuando se le concedió la ciudadanía británica en 2004, afirmó en ese momento el abogado Philip Eldin-Taylor.

Brown debe comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el martes.

La policía indicó que continúa investigando a varios otros sospechosos del genocidio ruandés que viven en el Reino Unido.

“Este caso demuestra que el Reino Unido no es un refugio seguro para personas sospechosas de cometer delitos internacionales”, subrayó la comandante Helen Flanagan, jefa de la policía antiterrorista.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP