Acusan a británico de ayudar a espías rusos a sabotear fábrica de drones en Inglaterra

Joshua Cammidge, de 31 años, fue acusado de incurrir en una conducta destinada a ayudar de manera sustancial a un servicio de inteligencia extranjero a llevar a cabo actividades que violan la Ley de Seguridad Nacional.

Cammidge no presentó declaración de culpabilidad durante su primera comparecencia ante la corte. Fue devuelto a custodia y se le ordenó comparecer el 25 de septiembre en el Tribunal Penal Central.

Cammidge estuvo en contacto con un presunto representante del Cuerpo de Voluntarios del GRU, un grupo controlado por la agencia de inteligencia militar de Rusia, indicó el fiscal Warren Stanier en el Tribunal de Magistrados de Westminster.

“La esencia de las comunicaciones eran ubicaciones dentro del Reino Unido de fábricas que creaban drones y el sabotaje de esas instalaciones", afirmó Stanier. "Sabía exactamente con quién se estaba comunicando y las implicaciones de lo que estaba ofreciendo hacer”.

El Reino Unido declaró en julio que el Cuerpo de Voluntarios del GRU constituye una amenaza para la seguridad nacional por recopilar inteligencia extranjera y perpetrar operaciones encubiertas hostiles en nombre de espías militares rusos.

El apoyo al GRU fue prohibido en virtud de una nueva ley destinada a otorgar al gobierno más facultades para combatir a organizaciones intermediarias que realizan actividades hostiles en nombre de Estados extranjeros. Los simpatizantes condenados por ayudar al grupo se enfrentan a penas de hasta 14 años de prisión.

Las autoridades del Reino Unido han responsabilizado al GRU de actividades hostiles contra el país y sus aliados, entre ellas el ataque con agente nervioso de Salisbury en 2018, así como operaciones más amplias de sabotaje e inteligencia en toda Europa.

De acuerdo con la acusación, Cammidge proporcionó información entre marzo y principios de septiembre sobre cuatro instalaciones de fabricación de drones en su ciudad natal de Swindon, al oeste de Londres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP