americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Acusan de asesinato a adolescente que transmitió en vivo tiroteo en mezquita de San Diego

Una adolescente de 17 años de Carolina del Norte que transmitió en vivo un tiroteo en que murieron tres personas en una mezquita de San Diego y luego difundió los escritos supremacistas blancos de los agresores fue acusada de asesinato por ayudar e instigar, informó un fiscal de distrito el lunes.

ARCHIVO - Personas se reúnen mientras vehículos policiales permanecen estacionados frente al Centro Islámico de San Diego, el día después de un tiroteo, el 19 de mayo de 2026, en San Diego. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)
ARCHIVO - Personas se reúnen mientras vehículos policiales permanecen estacionados frente al Centro Islámico de San Diego, el día después de un tiroteo, el 19 de mayo de 2026, en San Diego. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo) AP

El fiscal de distrito del condado Forsyth, Jim O’Neill, indicó en la conferencia de prensa en Winston-Salem, Carolina del Norte, que la adolescente fue arrestada la semana pasada. La menor, cuyo nombre no se dio a conocer durante la conferencia, fue acusada formalmente por un jurado investigador el lunes, justo antes que comenzara el año escolar.

Las leyes de Carolina del Norte establecen que los cargos por complicidad conllevan las mismas penas que si la adolescente hubiera cometido el ataque ella misma, subrayó O’Neill.

“La persona en cuestión, de aquí de la localidad, fue quien grabó la transmisión en vivo”, detalló O’Neill. “Ella difundió esa información y publicó el manifiesto de ellos”.

Cain Clark, de 17 años, y Caleb Vazquez, de 18, irrumpieron en el Centro Islámico el 18 de mayo antes de ser obligados a salir de nuevo por un guardia de seguridad, quien intercambió disparos con ellos al iniciar un confinamiento, lo que ayudó a proteger a 140 niños que estaban a solo unos pasos.

Ambos mataron al guardia, Amin Abdullah, y a otros dos hombres antes de quitarse la vida en un vehículo cercano. Dejaron escritos divagantes en los que lanzaban diatribas contra una amplia variedad de personas y en que citaban como uno de sus modelos para el acto de violencia al hombre que mató a 51 personas en dos mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

ARCHIVO - El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca del reino de Tooro, durante la celebración de su 18vo cumpleaños en Fort Portal, Uganda, el sábado 17 de abril de 2010, momento en que asumió plenamente sus funciones. (Foto AP/Marc Hofer, archivo)

Muere a los 34 años Oyo Nyimba, el "rey niño" tribal de Uganda

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania el 28 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP)

Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Una persona con una bolsa de compras en Filadelfia el 10 de diciembre del 2025. (AP foto/Matt Rourke)

Inflación en EEUU sigue alta en medio de guerra y aranceles de Trump

Destacados del día

RUSIA CONDICIONA EL REGRESO DE SUS VUELOS A CUBA: exige garantías de combustible antes de reanudar operaciones

RUSIA CONDICIONA EL REGRESO DE SUS VUELOS A CUBA: exige garantías de combustible antes de reanudar operaciones

VIDEO: Buscan a hombre que incendió gasolinera en Miami-Dade y dejó mensaje contra el embargo de EEUU a Cuba

VIDEO: Buscan a hombre que incendió gasolinera en Miami-Dade y dejó mensaje contra el embargo de EEUU a Cuba

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Cacerolazo en el Vedado tras más de 24 horas sin electricidad: crecen las protestas por apagones en La Habana

Cacerolazo en el Vedado tras más de 24 horas sin electricidad: crecen las protestas por apagones en La Habana

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla mientras el presidente Donald Trump escucha durante una reunión del gabinete, el viernes 31 de julio de 2026, en Camp David —la residencia de descanso presidencial—, cerca de Thurmont, Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

TRUMP ANUNCIA HISTÓRICO ACUERDO CON VENEZUELA: EEUU tomará control de 65.000 millones de barriles de petróleo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter