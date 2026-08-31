Acusan de asesinato a adolescente que transmitió en vivo tiroteo en mezquita de San Diego

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ARCHIVO - Personas se reúnen mientras vehículos policiales permanecen estacionados frente al Centro Islámico de San Diego, el día después de un tiroteo, el 19 de mayo de 2026, en San Diego. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo) AP

El fiscal de distrito del condado Forsyth, Jim O’Neill, indicó en la conferencia de prensa en Winston-Salem, Carolina del Norte, que la adolescente fue arrestada la semana pasada. La menor, cuyo nombre no se dio a conocer durante la conferencia, fue acusada formalmente por un jurado investigador el lunes, justo antes que comenzara el año escolar.

Las leyes de Carolina del Norte establecen que los cargos por complicidad conllevan las mismas penas que si la adolescente hubiera cometido el ataque ella misma, subrayó O’Neill.

“La persona en cuestión, de aquí de la localidad, fue quien grabó la transmisión en vivo”, detalló O’Neill. “Ella difundió esa información y publicó el manifiesto de ellos”.

Cain Clark, de 17 años, y Caleb Vazquez, de 18, irrumpieron en el Centro Islámico el 18 de mayo antes de ser obligados a salir de nuevo por un guardia de seguridad, quien intercambió disparos con ellos al iniciar un confinamiento, lo que ayudó a proteger a 140 niños que estaban a solo unos pasos.

Ambos mataron al guardia, Amin Abdullah, y a otros dos hombres antes de quitarse la vida en un vehículo cercano. Dejaron escritos divagantes en los que lanzaban diatribas contra una amplia variedad de personas y en que citaban como uno de sus modelos para el acto de violencia al hombre que mató a 51 personas en dos mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP