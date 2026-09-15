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Acuña, Albies y Baldwin conectan jonrones de 2 carreras y Braves vencen a Cubs 6-3

CHICAGO (AP) — El venezolano Ronald Acuña Jr., Ozzie Albies y Drake Baldwin conectaron jonrones de dos carreras en las últimas entradas, y los Bravos de Atlanta remontaron para vencer el martes 6-3 a los Cachorros de Chicago.

El venezolano de los Bravos de Atlanta Ronald Acuña Jr. celebra con Matt Olson y Drake Baldwin tras batear un jonrón de dos anotaciones en la sexta entrada ante los Cachorros de Chicago el martes 15 de septiembre del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)
El venezolano de los Bravos de Atlanta Ronald Acuña Jr. celebra con Matt Olson y Drake Baldwin tras batear un jonrón de dos anotaciones en la sexta entrada ante los Cachorros de Chicago el martes 15 de septiembre del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Con la derrota de Chicago, Milwaukee aseguró su cuarto título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional. Los Cachorros (84-68) mantuvieron una ventaja de medio juego sobre Filadelfia (83-68) por el primer comodín de la Liga Nacional.

Atlanta, líder de la División Este de la Liga Nacional (89-63), amplió a cinco juegos y medio su ventaja en el Este de la Liga Nacional sobre los Filis, que ocupan el segundo lugar.

Con una ventaja de 3-0, el abridor de los Cachorros, Kevin Gausman, retiró a 16 de sus primeros 18 bateadores.

Acuña le conectó un cuadrangular a Gausman en la sexta entrada para acercar a los Bravos a una carrera. Albies se voló la barda en la séptima ante Jacob Webb (6-5), su octavo jonrón en 23 juegos en Wrigley Field, y Baldwin conectó en la novena contra el dominicano Edward Cabrera.

El venezolano Martín Pérez (9-9) permitió tres carreras —dos limpias—, cinco hits y cuatro bases por bolas en seis entradas. El cubano Raisel Iglesias lanzó una novena perfecta para su 33er salvamento en 36 oportunidades.

El también venezolano Pedro Ramírez conectó un sencillo impulsor en la segunda. El campocorto hondureño Maurico Dubón cometió un error de tiro que permitió una carrera en la cuarta entrada y el panameño Miguel Amaya siguió con un elevado de sacrificio.

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