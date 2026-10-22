Activistas presentan demanda para que Brasil ayude a sus indígenas a votar

Trabajadores electorales con urnas para votos en Costa do Jatuarana, en el estado de Amazonas, Brasil, el 3 de octubre del 2026. (AP foto/Edmar Barros) AP

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y su rival de extrema derecha Flávio Bolsonaro tienen enfoques marcadamente distintos para proteger la Amazonía, y la contienda está reñida, según encuestas recientes.

La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, conocida como Apib, anunció el jueves que presentó una solicitud urgente ante la Inspectoría General de Justicia para garantizar que los funcionarios electorales actúen con rapidez y ayuden a los indígenas a llegar a los centros de votación.

Y fiscales federales presentaron una demanda el miércoles ante un tribunal federal en Pará, en la que solicitan una orden de alcance nacional para asegurar que los pueblos indígenas puedan votar, mediante la provisión de transporte gratuito por río, tierra o aire, y el financiamiento de alimentos, intérpretes, facilitadores culturales y señalización en lenguas indígenas en los centros de votación.

La demanda de los fiscales cita relatos de comunidades de todo Brasil, incluidas denuncias de que gobiernos municipales negaron transporte por motivos políticos y de que ganaderos impidieron que trabajadores indígenas salieran de las haciendas para votar.

El problema más grave involucra a 43 comunidades indígenas en lo profundo de la selva del norte de Brasil, indicó Apib. El tribunal electoral del estado de Amazonas rechazó una petición de asistencia de transporte presentada por Univaja, una asociación que representa a los pueblos indígenas del Valle del Javari.

Algunos de estos votantes viven a una distancia de 895 kilómetros (556 millas) de sus centros de votación, lo que requiere viajes en barco de tres a cinco días. Las autoridades necesitan usar aeronaves militares para transportar urnas electrónicas y personal electoral a algunos lugares remotos.

“El Estado lleva la urna a la selva, pero no lleva al votante hasta la urna”, declaró Apib.

Las aldeas del territorio del Valle del Javari recibieron sus primeros centros de votación en 2014, gracias a los esfuerzos de Bruno Pereira, un experto en temas indígenas que murió en 2022 mientras cumplía una misión en el Valle del Javari junto al periodista británico Dom Phillips.

La agencia de asuntos indígenas del gobierno brasileño, Funai, dijo a AP que ha consultado a las comunidades sobre las necesidades de transporte pero señaló que las autoridades electorales estatales son responsables de organizarlo.

La protección de los territorios indígenas es vista ampliamente como una de las formas más eficaces de frenar la deforestación en la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo y un regulador clave del clima global.

Investigadores advierten que la pérdida continua de bosques podría acelerar el calentamiento global. Un análisis de 2022 de MapBiomas, una red de grupos que monitorean el uso del suelo, encontró que los territorios indígenas en Brasil habían perdido apenas el 1% de la vegetación nativa en tres décadas, en comparación con el 20% en tierras privadas a nivel nacional.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP