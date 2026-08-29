americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Accidente de un minibús que llevaba feligreses deja 27 fallecidos en Zimbabue

HARARE, Zimbabue (AP) — Una colisión entre un minibús taxi que transportaba a miembros de una iglesia y un camión de carga causó 27 muertos el viernes en Zimbabue, informó un portavoz policial, en la última tragedia vial en el país del sur de África.

Paul Nyathi, vocero policial, indicó el sábado que miembros de una popular confesión cristiana indígena africana, conocida por vestir túnicas blancas, viajaban a una conferencia cuando el minibús taxi chocó de frente con el camión el viernes por la noche. El camión estaba intentando adelantar a otro vehículo cuando se produjo el impacto en una carretera principal cerca de la localidad de Chivhu, a 132 kilómetros (82 millas) al sur de la capital, Harare, explicó Nyathi en un comunicado.

La cadena estatal ZBC News reportó, citando a un ministro del gobierno provincial, que 23 personas murieron en el lugar y las demás en un hospital local a causa de las heridas que sufrían.

El minibús se incendió y quedó reducido a un esqueleto tras la colisión, indicó la prensa local, que publicó imágenes de los restos.

Nyathi dijo que ambos vehículos transportaban un número “no especificado” de pasajeros.

Los accidentes de tránsito con autobuses abarrotados, minibuses taxi y taxis sedán no regulados son habituales en Zimbabue y a menudo se atribuyen a la conducción peligrosa y al mal estado de las carreteras.

Zimbabue está entre los países con los peores registros de seguridad vial: según las autoridades, el 94% de los accidentes de tránsito se atribuye a errores humanos.

En toda África, los choques en carretera se cobran la vida de unas 300.000 personas cada año, aproximadamente una cuarta parte del total mundial, de acuerdo con la Comisión Económica de Naciones Unidas para África, que señala que el continente tiene la tasa de mortalidad vial más alta del mundo.

Esto ocurre pese a que el continente, con 1.500 millones de habitantes, representa solo alrededor del 3% del parque vehicular mundial.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca del reino de Tooro, durante la celebración de su 18vo cumpleaños en Fort Portal, Uganda, el sábado 17 de abril de 2010, momento en que asumió plenamente sus funciones. (Foto AP/Marc Hofer, archivo)

Muere a los 34 años Oyo Nyimba, el "rey niño" tribal de Uganda

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania el 28 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP)

Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Destacados del día

La Habana vuelve a negar bases chinas en Cuba mientras EEUU sostiene que Pekín opera instalaciones de inteligencia

La Habana vuelve a negar bases chinas en Cuba mientras EEUU sostiene que Pekín opera instalaciones de inteligencia

Administración TRUMP enviará 24 Cazas F-35 a la base de Homestead, a solo 90 millas de Cuba

Administración TRUMP enviará 24 Cazas F-35 a la base de Homestead, a solo 90 millas de Cuba

DOLLY SE CONVIERTE EN TORMENTA TROPICAL: ¿representa una amenaza para Cuba y Miami en los próximos días?

DOLLY SE CONVIERTE EN TORMENTA TROPICAL: ¿representa una amenaza para Cuba y Miami en los próximos días?

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania el 28 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP)

Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter