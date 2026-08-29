Accidente de un minibús que llevaba feligreses deja 27 fallecidos en Zimbabue

Paul Nyathi, vocero policial, indicó el sábado que miembros de una popular confesión cristiana indígena africana, conocida por vestir túnicas blancas, viajaban a una conferencia cuando el minibús taxi chocó de frente con el camión el viernes por la noche. El camión estaba intentando adelantar a otro vehículo cuando se produjo el impacto en una carretera principal cerca de la localidad de Chivhu, a 132 kilómetros (82 millas) al sur de la capital, Harare, explicó Nyathi en un comunicado.

La cadena estatal ZBC News reportó, citando a un ministro del gobierno provincial, que 23 personas murieron en el lugar y las demás en un hospital local a causa de las heridas que sufrían.

El minibús se incendió y quedó reducido a un esqueleto tras la colisión, indicó la prensa local, que publicó imágenes de los restos.

Los accidentes de tránsito con autobuses abarrotados, minibuses taxi y taxis sedán no regulados son habituales en Zimbabue y a menudo se atribuyen a la conducción peligrosa y al mal estado de las carreteras.

Zimbabue está entre los países con los peores registros de seguridad vial: según las autoridades, el 94% de los accidentes de tránsito se atribuye a errores humanos.

En toda África, los choques en carretera se cobran la vida de unas 300.000 personas cada año, aproximadamente una cuarta parte del total mundial, de acuerdo con la Comisión Económica de Naciones Unidas para África, que señala que el continente tiene la tasa de mortalidad vial más alta del mundo.

Esto ocurre pese a que el continente, con 1.500 millones de habitantes, representa solo alrededor del 3% del parque vehicular mundial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP