Accidente de helicóptero militar deja un muerto durante desminado humanitario en Amazonía de Perú

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En un comunicado, el Ejército de Perú dijo que el helicóptero Agusta 109k sufrió el percance en el distrito de El Cenepa, región Amazonas. La aeronave realizaba un vuelo de “control de calidad externo de cuatro campos minados”. El accidente ocurrió por las condiciones meteorológicas de la zona, se indicó.

Debido al accidente, falleció el paramédico del ejército Germán Núñez, mientras los demás miembros de la tripulación se encuentran estables, según el comunicado. No se dieron más detalles de la muerte del paramédico, ni de los daños en el helicóptero de fabricación italiana.

Las autoridades informaron el lunes que se destruyó 101 minas antipersonales en esa zona amazónica.

Parte del distrito peruano El Cenepa, fronterizo con Ecuador, posee zonas minadas colocadas durante un conflicto que enfrentó a Perú y Ecuador en 1995. Ambos países firmaron la paz en 1998 y finalizaron un problema por 78 kilómetros de frontera no demarcada. También se comprometieron a limpiar la zona de los explosivos enterrados bajo tierra que se activan por el contacto o presión de personas o animales.

Además de minas antipersonales, el remoto distrito de El Cenepa sufre en la actualidad los efectos de la minería ilegal de oro que ha contaminado con mercurio las aguas de sus ríos en decenas de focos reportados por las autoridades indígenas de la zona.

FUENTE: AP