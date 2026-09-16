Academia Latina celebra diversidad de nominados y explica lineamientos sobre IA

ARCHIVO - Manuel Abud llega a la 66.ª edición anual de los premios Grammy el domingo 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles. (Fotto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) AP

Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso, Rosalía y Jorge Drexler sumaron siete menciones, seguidos de cerca por Silvana Estrada y Mon Laferte con seis. El rapero argentino Milo J tiene cinco y el nominado a mejor nuevo artista Arath Herce, cuatro.

Nuevamente, el productor y compositor Edgar Barrera es quien suma más nominaciones en general con 10 menciones. El grupo de nominados abarca diversos géneros musicales, países, edades y estilos que van del reggaetón a la música alternativa con inspiración en el folclore, pasando por un poco de rock.

Previamente, se había anunciado al músico urbano puertorriqueño Daddy Yankee como Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación.

Se espera que se reúnan para la ceremonia de los Latin Grammy, que se transmitirá en vivo por televisión, el 12 de noviembre en el MGM Grand Las Vegas.

The Associated Press conversó con Manuel Abud, director ejecutivo de La Academia Latina de la Grabación, organizadora de los premios a la excelencia musical, sobre esta edición de los Latin Grammy.

AP: La cantidad de principales artistas nominados es considerable, con cuatro empatados en primer lugar que tienen géneros y estilos diferentes. ¿Es algo que se busca en un buen año de nominaciones?

ABUD: Fíjate que sí, estamos muy contentos. Creo que es una lista muy diversa, muy sólida en varios géneros, varios países.

AP: Este año hubo cambios en las reglas de elegibilidad, especialmente en el tema de inteligencia artificial. ¿Cómo impacta esto en la música?

ABUD: Para nosotros (la IA) es una herramienta válida de trabajo y buscamos que en ningún momento sustituya la creatividad y la participación humana. Entonces ahí hay una línea muy clara. Premiamos a humanos a los que se les permite utilizar como herramienta la inteligencia artificial, esa es la filosofía principal.

No podemos negar que es una realidad. Tenemos que estar al tiempo, con las corrientes y con lo que está sucediendo en el mercado. Pero, por otro lado, tenemos que proteger a nuestros creadores. Entonces siempre buscamos mantener ese balance.

AP: El agasajado a Persona del Año 2026 es muy especial: Daddy Yankee. Es el primer artista urbano en recibir este reconocimiento a la trayectoria. ¿Qué representa tener una Persona del Año de este género?

ABUD: Me da mucho gusto que como Academia podamos reflejar este maravilloso mosaico que es la música latina y ya les tocaba a los urbanos. Es el precursor del género y es toda una institución.

(Su homenaje) va a estar muy divertido, obviamente. Todavía no te puedo decir quiénes van a participar, pero sí te puedo decir que ha habido una extraordinaria recepción por parte de todo el mundo con respecto al nombramiento de Daddy Yankee.

AP: ¿La academia tiene algún tipo de misión para su membresía este año?

ABUD: La columna vertebral de esta organización son los miembros, entonces siempre buscamos formas de celebrarlos, de incluirlos, de ver cómo participan más. Es un esfuerzo continuo, nunca se da por terminado. Sí te vas a encontrar durante la semana del Latin Grammy varios puntos de celebración y de reconocimiento a ellos.

FUENTE: AP