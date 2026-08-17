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7 muertos y más de una docena heridos en una estampida en un templo hindú en Bihar, India

PATNA, India (AP) — Siete personas murieron y más de una docena resultaron heridos el lunes en una estampida mortal en un templo hindú en el estado de Bihar, en el este de India, después de que un cable eléctrico que se rompió supuestamente provocara pánico entre los fieles, informaron funcionarios.

El incidente ocurrió cerca del templo Ashok Dham, en el distrito de Lakhisarai, cuando miles de devotos se reunieron para ofrecer oraciones en el tercer lunes de Shravan, uno de los meses más sagrados del calendario hindú. El periodo, que por lo general cae entre julio y agosto, está dedicado al culto del dios hindú Shiva y se caracteriza por ayunos, oraciones y coloridos festivales del monzón en toda India.

Más de una docena de personas fueron trasladadas a un hospital gubernamental para recibir tratamiento, indicó Shailendra Kumar, un funcionario civil. Kumar señaló que la causa de la estampida aún se estaba investigando.

Según informes preliminares, un cable eléctrico se rompió fuera del recinto del templo alrededor de las 6:30 de la mañana, lo que desató el pánico cuando los devotos se apresuraron a huir de lo que temían que fuera un riesgo de electrocución.

Una sección de las vallas de contención colapsó bajo el peso de la multitud que avanzaba, lo que provocó un aplastamiento en el que las personas cayeron unas sobre otras, dijo Kumar, de acuerdo con la agencia de noticias Press Trust of India.

Los aplastamientos de multitudes son relativamente comunes en India durante festivales religiosos, ya que grandes concentraciones de personas, a veces de millones, se reúnen en áreas confinadas con pocas medidas de seguridad o de control de multitudes. El año pasado en enero, al menos 30 personas murieron cuando decenas de miles de hindúes se apresuraron a bañarse en un río sagrado durante el festival Maha Kumbh, la mayor reunión religiosa del mundo.

En 2013, peregrinos que asistían a un festival hindú en un templo del estado central de Madhya Pradesh entraron en pánico ante el temor de que un puente colapsara. Al menos 115 personas murieron aplastadas o se ahogaron en el río que pasaba por debajo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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