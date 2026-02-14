2 periodistas de Washington Post en los Olímpicos pese a despido: 'Era importante estar'

One Franklin Square, sede del periódico Washington Post en el centro de Washington, el miércoles 4 de febrero de 2026. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais) AP

Ha vuelto a Italia dos décadas después para los Juegos de Milán Cortina y también estaba allí para escribir sobre ello cuando Vonn terminó de nuevo en el hospital tras otra caída. Aunque estuviera perdiendo su empleo.

El Post anunció dos días antes de que se inauguraran los Juegos Olímpicos la semana pasada que eliminarían su sección de deportes, al tiempo que despedía a un tercio de su personal. Svrluga señaló que el periódico planeaba originalmente enviar a 14 miembros del personal a estos Juegos.

Con los boletos de avión y el alojamiento ya pagados, Svrluga es uno de los cuatro periodistas del diario que decidieron venir de todos modos: él está en Cortina, Rick Maese está en Bormio, y Les Carpenter y el reportero del equipo nacional Robert Samuels están en Milán.

De los cuatro, Svrluga y Carpenter están siendo despedidos. Aun así, vinieron a su última asignación.

“Quería estar ocupado”, comentó Svrluga, que está en sus 12º Juegos. “Me encanta cubrir los Juegos Olímpicos. … Tuve a Lindsey lesionada en Sestriere y luego tuve su oro (Vancouver, 2010) y he tenido cada una de sus carreras olímpicas, fueran éxitos o no. Lo mismo con (Mikaela) Shiffrin”.

Los primeros Juegos Olímpicos en los que trabajó Svrluga fueron los Juegos de Verano de Atenas 2004, y de inmediato le llamó la atención la manera en que sus colegas del periódico colaboraban en un evento tan grande.

“Se sentía como un deporte de equipo para nosotros y eso beneficiaba a la sección y al periódico”, explicó Svrluga. “Lo que intentamos hacer aquí es recordarles a las personas —lectores y quienes toman decisiones— que hay mucha gente comprometida que hacía las cosas por las razones correctas”.

Carpenter, el redactor del Post para los Juegos Olímpicos, está en sus octavos Juegos. Ha estado cubriendo patinaje artístico, patinaje de velocidad y hockey.

“El departamento de deportes del Post siempre tuvo una conexión tan grande con sus lectores. Sentí que tenía que quedarme para contarles la historia de estos Juegos Olímpicos”, expresó Carpenter. “Es lo que yo querría como lector. Si este es el final de los deportes del Post, demos a nuestros lectores más leales lo mejor de nosotros”.

Shiffrin confió a Svrluga una noticia personal

Svrluga dio a sus lectores —y a la comunidad del esquí en general— un motivo para detenerse a pensar incluso antes de llegar a Cortina.

Una extensa entrevista previa a los Juegos con Shiffrin y su madre y entrenadora, Eileen, se convirtió en mucho más que una historia de anticipo olímpico cuando le revelaron a Svrluga por qué Eileen había estado ausente al inicio de esta temporada de la Copa del Mundo: le habían diagnosticado cáncer y enfrentaba seis semanas de tratamientos.

“Esta era una situación muy personal”, dijo Svrluga. “Les agradezco que confiaran en mí con la información. Es su historia para contarla”.

Las reducciones de personal son “trágicas para los lectores”

Los cambios en toda la industria han hecho que menos reporteros estadounidenses asistan a eventos como los Juegos Olímpicos.

“Eso es trágico para los lectores”, manifestó Svrluga, al señalar que el espacio adicional en las zonas de entrevistas para reporteros en las líneas de meta es “excelente para la logística y triste para el negocio”.

Algunas de las personas sobre las que Svrluga ha informado en los Juegos Olímpicos se han puesto en contacto con él después de que se difundiera la noticia de los recortes en el Post. También ha ocurrido de vuelta en Washington, indicó.

“Personas que han ganado Series Mundiales, personas que son dueñas de equipos. He estado allí 22 años, así que construyes relaciones con el tiempo, incluso con gente con la que te enfrentas un poco o sobre la que escribes algo que no le gusta. Aun así, hay un elemento humano”, señaló Svrluga. “Así que he sabido de más gente de la que puedo contar”.

Pero, añadió Svrluga, “no quieres ser la historia. Quieres cubrir la historia”.

El editor ejecutivo del Post, Matt Murray, calificó los despidos como dolorosos pero necesarios.

“Se podría argumentar que quizá estamos en esta posición porque no nos adaptamos o no vimos lo que venía después”, sostuvo Svrluga. “Es evidente que ahora la gente obtiene sus noticias de maneras diferentes. En un sentido, soy de la ‘vieja escuela’. … Espero que las personas que están en sus 20 y principios de sus 30, como cuando yo fui por primera vez a los Juegos Olímpicos, estén descifrando lo que venga. Me encantaría que incluyera la narración escrita, porque eso es lo que me gusta hacer”.

Una historia final y “el vino tinto correrá”

Eliminar la sección de deportes del Post fue un golpe duro, ya que el departamento ha albergado durante años muchas firmas conocidas, incluidas las de John Feinstein, Michael Wilbon, Shirley Povich, Sally Jenkins y Tony Kornheiser.

La última columna de Svrluga desde estos Juegos marcará su última historia para el Post. Mientras tanto, va a intentar disfrutar de los Juegos Olímpicos —y de estar en Italia— más de lo que suele hacerlo cuando está de asignación.

“El vino tinto”, dijo, “correrá”.

