15 elefantes en Kenia murieron por envenenamiento por cianuro tras comer tomates de granjas cercanas

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Las autoridades no detallaron si tienen un sospechoso en particular por la contaminación de tomates procedentes de las granjas vecinas al Parque Nacional Amboseli. No es la primera vez que se sospecha de agricultores que envenenan deliberadamente a elefantes para evitar que se coman sus cultivos.

El parque colinda con zonas dedicadas a la agricultura y la cría de ganado.

Análisis preliminares de laboratorio detectaron la presencia de cianuro, indicó el director general del Servicio de Vida Silvestre de Kenia, Erustus Kanga. Explicó que “el cianuro es un químico altamente tóxico, particularmente para los elefantes”.

El Servicio de Vida Silvestre de Kenia advirtió que la contaminación podría tener consecuencias más amplias debido a la presencia de ganado en la zona.

“Además de los elefantes y la fauna silvestre que pueda estar alimentándose en esos campos, tenemos al ganado local. Tenemos cabras. Tenemos el ganado vacuno que está allí. Con el tiempo, si esto es realmente lo que hay en el sistema, entonces vamos a ver un mayor impacto”, subrayó Kanga.

Las autoridades de vida silvestre indicaron que las sustancias tóxicas encontradas en los elefantes muertos no representan una amenaza inmediata para la salud humana.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP