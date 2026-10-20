12 hinchas del Rayo Vallecano que forzaron suspensión de partido de La Liga afrontan vetos y multas

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A un aficionado se le impondría una multa de 5.000 euros (5.600 dólares) y una prohibición de acceso a los estadios durante un año. A los otros 11 se les impondría una multa de 3.000 euros (3.370 dólares) y una prohibición de seis meses.

Los aficionados, descontentos con el propietario y presidente del club, Raúl Martín Presa, obligaron primero a detener el partido del 10 de octubre a los 13 minutos con el marcador 0-0. Los aviones de papel volaron desde los tres lados del estadio mientras los aficionados vitoreaban y algunos sostenían bufandas con el mensaje: “Presa, vete ya”.

El deteriorado estadio del Rayo tiene un muro detrás de una de las porterías, lo que significa que los aficionados únicamente pueden ocupar tres lados.

El locutor del estadio advirtió siete minutos después que el partido sería suspendido si continuaban las protestas, tras lanzarse objetos como pelotas de goma. El juego se reanudó a los 24 minutos, pero se detuvo de nuevo poco después. Los jugadores y los oficiales abandonaron el campo y los aficionados corearon consignas contra Presa.

Ambos equipos regresaron al campo, calentaron y reanudaron el juego tras una pausa de 10 minutos. Pero el partido se detuvo otra vez apenas unos segundos después, cuando se lanzaron más objetos al terreno de juego.

Fue el primer partido de liga del Rayo en casa en la temporada en el barrio madrileño de Vallecas, de tendencia izquierdista (escrito “Vallekas” por los aficionados). Los tres partidos anteriores como local se disputaron en la cercana Leganés porque el estadio del Rayo fue clausurado por las autoridades municipales debido a condiciones inseguras. La mayoría de los aficionados del Rayo boicotearon los partidos en Leganés.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP